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Tánczos Barna cere rectificarea bugetară: „Ministerul Agriculturii are nevoie de până la 1,5 miliarde de lei pentru fermieri”

Data publicării:
Romanian Government, Cabinet Meeting on the budget for 2025, Bucharest, Romania - 01 Feb 2025
Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce ajutoare sunt pregătite pentru fermieri

Ministerul Agriculturii are nevoie de până la 1,5 miliarde de lei pentru plata ajutoarelor către fermieri până la sfârșitul anului, a declarat luni vicepremierul Tánczos Barna. Acesta a avertizat că, în lipsa unei rectificări bugetare, mai multe scheme de sprijin nu pot fi puse în aplicare, deși cererile agricultorilor au fost deja depuse.

Tánczos Barna a declarat, luni, într-o conferință de presă, că a discutat în repetate rânduri cu ministrul Finanțelor despre alocarea fondurilor necesare la următoarea rectificare bugetară.

„Ministerul va avea nevoie, până la sfârşitul anului, de o sumă cuprinsă între 1,2 şi 1,5 miliarde de lei. Este discuţia pe care am purtat-o de nenumărate ori cu ministrul Finanţelor, pentru a-l convinge ca, la apropiata rectificare bugetară, aceste sume să fie puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii. Multe dintre cereri sunt deja depuse, schemele sunt pregătite, plăţile pot fi făcute, dar este nevoie de bani, este nevoie de o completare a bugetului ministerului în vederea susţinerii fermierilor”, a afirmat vicepremierul.

Acesta a criticat lipsa unei soluții pentru deblocarea plăților, în condițiile în care o parte dintre fondurile destinate agricultorilor au fost deja primite de România de la Comisia Europeană: „De fiecare dată răspunsul a fost: oricum nu avem rectificare. Putem aştepta, noi, ministerul, fostul ministru, următorul ministru, dar nu noi suntem cei care aşteptăm acele sume, nu ministerul are nevoie de bani, ci fermierii care plătesc motorina la 11 lei/litru, fermierii care plătesc îngrăşămintele la preţ dublu, fermierii care sunt în competiţie cu agricultorii din celelalte state membre, unde s-au dat aceste subvenţii, fermierii care au primit de la Comisie parte din bani şi banii sunt în bugetul de stat şi noi nu suntem în stare să mai punem o sumă şi să începem să facem plăţi”.

Ce ajutoare sunt pregătite pentru fermieri

Ministerul Agriculturii are în pregătire mai multe măsuri de sprijin, care vizează atât sectorul zootehnic, cât și cultura cerealelor. Printre acestea se numără și despăgubirile pentru agricultorii afectați de seceta din 2025.

„Avem următoarele proiecte de legi prezentate Parlamentului şi adoptate: 68 de euro/cap de animal pentru sectorul de bovine (cererile sunt depuse), pentru sectorul de suine avem 12-14 euro pe loc de cazare, proiect de lege adoptat, cereri depuse. Pentru sectorul de cereale, avem proiectul de hotărâre de guvern pentru îngrăşăminte, unde jumătate din bani sunt fonduri europene pe care le-a primit România, dar nici în ziua de astăzi, nu avem cealaltă jumătate de la Ministerul Finanţelor. Mai avem proiectul de lege pentru gospodăriile populaţiei pentru sectorul de suine. Toate acestea ori sunt în Parlament în ultima etapă de aprobare, ori sunt deja aprobate, publicate în Monitorul Oficial”, a precizat ministrul interimar.

Potrivit acestuia, impactul bugetar al programelor este cunoscut, iar sumele necesare au fost comunicate oficial Ministerului Finanțelor. Cu toate acestea, bugetul Ministerului Agriculturii nu a mai fost suplimentat din luna mai, situație care afectează inclusiv derularea proiectelor finanțate din fonduri europene.

„Toate aceste programe europene, care trebuie operaţionalizate prin plăţi, trebuie să treacă prima dată printr-o rectificare bugetară. Toată lumea lucrează în limita posibilităţilor”, a explicat Tánczos Barna.

Editor : A.D.

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