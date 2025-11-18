Live TV

Tánczos Barna: „Impozitul minim pe cifra de afaceri frânează industria auto și trebuie redus la jumătate din 2026”

Tanczos Barna, ministrul Mediului, participă la o conferinţă, la Bucureşti, despre colectarea separată a deşeurilor de ambalaje, pentru populaţie in data de 3 mai 2022.
Tanczos Barna Foto: Cosmin Enache/Inquam Photos
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat marți, 18 noiembrie, că impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) în forma actuală pune piedici serioase industriei auto din România. Oficialul susține că, începând cu anul 2026, această taxă ar trebui redusă cel puțin la jumătate pentru a menține competitivitatea sectorului.

Tánczos Barna a subliniat rolul strategic al industriei auto, pe care o consideră „pilon al economiei naționale” și principalul exportator al României.

„Industria auto în România este un pilon al economiei naționale, este cel mai mare exportator al României (...) Avem IMCA și creditul fiscal, două propuneri care vin din partea sectorului și care trebuie analizate foarte repede”, a spus acesta.

Propunerea pentru 2026: reducerea IMCA la jumătate

Oficialul este ferm: în anul 2026, impozitul ar trebui redus cu cel puțin 50%, pentru a permite industriei auto să rămână competitivă în contextul global.

„Consider că IMCA este o frână pentru industria auto în momentul de față. Susțin reducerea IMCA în primă fază, iar pe termen mediu eliminarea lui.
Cu siguranță, pentru 2026 este o necesitate reducerea cel puțin la jumătate a acestui tip de impozit”, a afirmat Tánczos Barna.

Vicepremierul a explicat că impozitul funcționează ca un impozit pe profit, dar cu un prag minim raportat la cifra de afaceri, ceea ce afectează companiile cu marje mici sau investiții mari.

Creditul fiscal pentru cercetare și dezvoltare, pregătit pentru aprobare

În paralel, la Ministerul Finanțelor este pregătită o Ordonanță privind introducerea unui credit fiscal pentru cercetare și dezvoltare (R&D), o cerere majoră venită din partea industriei.

„De câteva luni avem Ordonanța pregătită. Ar fi o recunoaștere a faptului că această industrie investește foarte mult în inovare, cercetare și dezvoltare. Acest credit fiscal trebuie aprobat în cel mai scurt timp”, a declarat Tánczos.

Oficialul a precizat că discuțiile continuă în cadrul ministerului, iar Guvernul intenționează să includă aceste măsuri într-un pachet mai amplu de relansare economică.

Efecte așteptate: mai multă competitivitate și investiții noi

Vicepremierul a susținut că reducerea impozitului și introducerea creditului fiscal ar oferi industriei auto mai multă flexibilitate financiară, sprijin pentru investiții în tehnologii noi, o creștere a atractivității României pentru investitorii străini și o consolidare a poziției pe piața internațională.

Tánczos avertizează că, în lipsa unor decizii rapide, România riscă să piardă oportunități importante într-un sector extrem de competitiv la nivel european.

„Vom găsi un pachet economic care să includă aceste două elemente. Sunt măsuri de susținere a economiei naționale”, a mai spus acesta.

