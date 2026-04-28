„Nu există criză de motorină în România”, a declarat marți, într-o conferință de presă, ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, care a explicat că situațiile în care combustibilul a lipsit din unele stații sunt cauzate de probleme de logistică și livrare, nu de o lipsă reală de stocuri.

Ministrul a precizat că, în ultimele zile, a purtat discuții cu furnizorii de motorină și le-a cerut să asigure livrările către stațiile de alimentare, astfel încât fermierii și ceilalți consumatori să nu se confrunte cu lipsa combustibilului.

Probleme punctuale în anumite zone

Barna a recunoscut că au existat situații în care motorina nu a fost disponibilă în unele regiuni, inclusiv cazuri în care, pe o rază de aproximativ 50 de kilometri, nu se găsea combustibil. Aceste episoade trebuie evitate, a subliniat ministrul, deoarece pot afecta activitatea fermierilor.

El a explicat că astfel de probleme nu indică o criză la nivel național, ci disfuncționalități punctuale în distribuție.

„Din păcate, au fost situații când pe o rază de 50 km nu se găsea motorină. Aceste probleme trebuie evitate și este responsabilitatea companiilor care trebuie să asigure logistica”, a explicat acesta.

Comportamentul consumatorilor pune presiune pe stații

Ministrul interimar al Agriculturii a explicat că variațiile de preț pot influența comportamentul consumatorilor și pot pune presiune pe anumite stații de alimentare, mai ales în zonele unde există diferențe de tarif.

„Înțeleg că prețurile care variază pot genera anumite comportamente ieșite din comun din partea consumatorilor, adică cineva să vină să alimenteze mult mai mult când vede că prețul este un pic mai mic sau dacă există diferență de preț între stații”, a declarat Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, astfel de situații pot duce la epuizarea rapidă a stocurilor din anumite puncte de distribuție, fără ca acest lucru să indice o lipsă reală de combustibil la nivel național.

Totodată, a subliniat că responsabilitatea pentru evitarea acestor episoade aparține companiilor care distribuie motorina, acestea fiind obligate să asigure logistica și livrarea la timp către stațiile de alimentare: „Încă o dată am primit asigurări că nu există criză de motorină în România. Singura problemă este o disfuncționalitate de logistică, de livrare la timp a combustibilului la acele stații unde apare câteodată o presiune din partea consumatorilor”.

