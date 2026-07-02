Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, avertizează că prețul motorinei a ajuns la un nivel „inacceptabil” pentru agricultorii români și susține că este nevoie de măsuri urgente de sprijin pentru sector. Oficialul a declarat, într-o intervenție la Digi24, că fermierii se confruntă simultan cu scumpirea combustibilului și cu majorarea prețurilor la îngrășăminte, ceea ce pune în pericol sustenabilitatea activităților agricole.

Declarațiile vin în contextul în care prețul motorinei a depășit 9,40 lei pe litru în România, în timp ce în Bulgaria acesta a coborât la aproximativ 8 lei pe litru. În paralel, schema de plafonare a prețurilor și reducerea temporară a accizei la motorină au expirat la 30 iunie.

„Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, ca ministru interimar al Agriculturii, acest preț care a ajuns la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România. Pentru că, în paralel cu creșterea costurilor cu motorina, a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două elemente sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și în zootehnie. De aceea, în aprilie, când am făcut calculele, la aceeași masă cu toți cei care și astăzi sunt în Guvern, am decis că majorăm subvenția sau suportăm o parte mai mare din acciza la motorina în agricultură, cu condiția existenței acestei reglementări privind plafonarea adaosului comercial și reducerii cu 30 de bani a accizei. Cele două elemente au dispărut din ecuație, motiv pentru care agricultura are nevoie de sprijin în continuare, ca să rămână undeva la un nivel de sustenabilitate, nici măcar de profitabilitate, în foarte multe cazuri”, a declarat Tánczos Barna, la Digi24.

Ministrul a spus că înțelege doar parțial argumentele invocate de marile companii din domeniu și consideră că există în continuare spațiu pentru ieftinirea carburanților.

„Pot să înțeleg un singur argument: că cotațiile motorinei pe plan internațional sunt încă destul de sus în comparație cu cele de dinainte de război. Prețul țițeiului a coborât relativ mult și prețul motorinei este un pic peste prețul care a fost valabil în februarie, la începutul anului. Dar, în ciuda acestui lucru, eu cred că este loc de mai bine. Aveam nevoie de o soluție, cel puțin pentru agricultură, pentru a nu începe campania de însămânțări și campaniile agricole de toamnă cu prețul de aproape 10 lei la motorină și prețul aproape dublu la îngrășămintele chimice”, a spus acesta.

Ministrul cere o sesiune extraordinară a Parlamentului

În opinia vicepremierului, o soluție rapidă ar fi convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, în care să fie discutate măsuri de sprijin pentru fermieri și mai multe proiecte legislative restante.

„Singura soluție astăzi este o sesiune extraordinară în Parlament, eventual strict pe această temă. Dacă nu ne înțelegem pe alte teme, măcar pe problema fermierilor o să găsim o soluție de compromis, să avem o sesiune extraordinară. De altfel, sunt cel puțin trei proiecte de lege în Comisia pentru Agricultură și în Comisia de Buget-Finanțe de la Camera Deputaților, care, din păcate, luni și marți nu au fost adoptate și care vin, de asemenea, în sprijinul acestor fermieri și care nu pot fi amânate. Practic, în cazul pestei porcine, de exemplu, dacă amânăm intervențiile două luni de zile, putem să riscăm falimentarea întregului sistem, a întregului sector”, a afirmat Tánczos Barna.

Potrivit acestuia, una dintre variantele analizate este continuarea schemei de susținere a accizei pentru motorina utilizată în agricultură și modificarea mecanismului de compensare, astfel încât fermierii să primească mai repede sprijinul financiar.

„Putem merge mai departe cu această soluție de susținere a accizei în cazul agriculturii, cel puțin a accizei de 30 de bani care vine acum suplimentar și, eventual, cu o modificare a sistemului de compensare sau de susținere a acestei părți din acciză, care să fie mai operativă, mai rapidă, și fermierii să nu aștepte șapte-opt luni de zile până primesc banii pe acciză”, a explicat ministrul.

El a adăugat că România ar putea primi aproximativ 30 de milioane de euro din partea Comisiei Europene pentru sprijinirea sectorului vegetal, însă suma nu este suficientă pentru a compensa creșterile de costuri.

„Este nevoie de o completare din bugetul național, altfel nu putem să acoperim nici măcar jumătate din creșterea de preț la motorină și la îngrășămintele chimice”, a precizat Tánczos Barna.

Bolojan: Prețurile ar trebui să revină la nivelurile de dinaintea conflictului până la finalul lunii iulie

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că operatorii din piața carburanților încă lucrează cu stocuri achiziționate la prețurile ridicate din a doua jumătate a lunii iunie, însă acestea se vor epuiza în perioada următoare.

„Începând din aceste zile, treptat, treptat, vom vedea o scădere a prețurilor la combustibil, care, în a doua jumătate a lunii iulie, ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Acesta este angajamentul și acestea sunt discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții companiilor din acest sector”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a avertizat însă că, dacă acest trend de scădere nu se va materializa, Guvernul are pregătită o nouă schemă de plafonare a prețurilor la carburanți, care ar putea fi promovată în Parlament în cadrul unei sesiuni extraordinare.

Știrea inițială

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, consideră că prețul motorinei din România este „inacceptabil de mare” și susține că, după scăderea cotațiilor internaționale la petrol și produse finite, prețurile de la pompă ar trebui să scadă la fel de rapid cum au crescut la debutul conflictului din Orientul Mijlociu.

„În privința motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuții și argumente pro și contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piața liberă. În același timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze și să regleze anumite deficiențe dacă piața liberă duce într-o zonă periculoasă prețurile”, a declarat Tanczos Barna, joi, la o conferință de specialitate.

Vicepremierul a subliniat că, în prezent, cotațiile internaționale ale petrolului au revenit la nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, însă acest lucru nu se reflectă în prețurile de la pompă: „Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, prețul barilului este tot acolo. Deci și acolo s-a trecut de vârful de 110-120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare”.

Potrivit acestuia, există loc pentru o ajustare a prețurilor, în condițiile în care carburanții s-au scumpit rapid în perioada de tensiuni din Orientul Mijlociu.

„Am avut mai multe discuții cu cei mai mari operatori pe piață. Nu pot să le dau dreptate 100%. Nu cred că Platts-ul sau cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă. Este loc de mai bine și cred că dacă creșterea rapidă, hai să nu zic foarte rapidă, pentru că trebuie să accept că în acea perioadă de martie au fost operatori pe piață care au încercat să țină prețul jos și să meargă pe o creștere treptată, etapizată, nu foarte abruptă, dar chiar și în condițiile acestea creșterea a fost rapidă, ar trebui să venim și cu o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut prețul țițeiului. Este nevoie de o ajustare a pieței, chiar dacă trebuie să plătească într-adevăr 30 de bani accize suplimentar față de data de 30 sau 29 iunie, când a fost în vigoare reglementarea adaosului la operatorii de pe această piață”, a precizat Tanczos Barna.

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Guvernul analizează o nouă intervenție pe piața carburanților

Declarațiile vicepremierului vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, au avut miercuri, la Palatul Victoria, consultări cu operatorii majori de pe piața carburanților, pe fondul creșterii prețurilor la motorină după expirarea măsurilor de sprijin.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat evaluarea situației de pe piață, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț și analizarea unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei.

„Consultările au ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei. În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenții legislative, în funcție de evoluția prețului carburanților în următoarele săptămâni”, a transmis Executivul.

Editor : A.D.