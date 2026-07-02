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Tanczos Barna: Prețul motorinei din România este „inacceptabil de mare”. Vicepremierul cere ieftiniri rapide la pompă

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Tánczos Barna
Tanczos Barna. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Guvernul analizează o nouă intervenție pe piața carburanților

Vicepremierul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, consideră că prețul motorinei din România este „inacceptabil de mare” și susține că, după scăderea cotațiilor internaționale la petrol și produse finite, prețurile de la pompă ar trebui să scadă la fel de rapid cum au crescut la debutul conflictului din Orientul Mijlociu.

„În privința motorinei, din păcate, nu avem o prelungire a măsurii de limitare a adaosului comercial. Au fost foarte multe discuții și argumente pro și contra în momentul introducerii acestei măsuri. Sunt economist, cred în piața liberă. În același timp, statul, în momente critice, trebuie să intervină, să reglementeze și să regleze anumite deficiențe dacă piața liberă duce într-o zonă periculoasă prețurile”, a declarat Tanczos Barna, joi, la o conferință de specialitate.

Vicepremierul a subliniat că, în prezent, cotațiile internaționale ale petrolului au revenit la nivelurile de dinaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, însă acest lucru nu se reflectă în prețurile de la pompă: „Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran era undeva la 71-73, pendula în acest interval. Astăzi, prețul barilului este tot acolo. Deci și acolo s-a trecut de vârful de 110-120 aproape de dolari pe baril. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare”.

Potrivit acestuia, există loc pentru o ajustare a prețurilor, în condițiile în care carburanții s-au scumpit rapid în perioada de tensiuni din Orientul Mijlociu.

„Am avut mai multe discuții cu cei mai mari operatori pe piață. Nu pot să le dau dreptate 100%. Nu cred că Platts-ul sau cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă. Este loc de mai bine și cred că dacă creșterea rapidă, hai să nu zic foarte rapidă, pentru că trebuie să accept că în acea perioadă de martie au fost operatori pe piață care au încercat să țină prețul jos și să meargă pe o creștere treptată, etapizată, nu foarte abruptă, dar chiar și în condițiile acestea creșterea a fost rapidă, ar trebui să venim și cu o reducere la fel de rapidă după ce a scăzut prețul țițeiului. Este nevoie de o ajustare a pieței, chiar dacă trebuie să plătească într-adevăr 30 de bani accize suplimentar față de data de 30 sau 29 iunie, când a fost în vigoare reglementarea adaosului la operatorii de pe această piață”, a precizat Tanczos Barna.

Citește și: Guvernul ia în calcul o nouă intervenție pe piața carburanților. Bolojan și Nazare au discutat cu marii distribuitori

Guvernul analizează o nouă intervenție pe piața carburanților

Declarațiile vicepremierului vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, au avut miercuri, la Palatul Victoria, consultări cu operatorii majori de pe piața carburanților, pe fondul creșterii prețurilor la motorină după expirarea măsurilor de sprijin.

Potrivit Guvernului, discuțiile au vizat evaluarea situației de pe piață, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț și analizarea unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei.

„Consultările au ca obiectiv evaluarea situației curente a pieței, identificarea potențialelor riscuri de aprovizionare și de preț, precum și analiza oportunității unor măsuri suplimentare de protecție a populației și economiei. În acest context, s-a discutat despre posibilitatea unei noi intervenții legislative, în funcție de evoluția prețului carburanților în următoarele săptămâni”, a transmis Executivul.

Editor : A.D.

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