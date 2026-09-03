Live TV

Video Tanczos Barna propune negocieri cu Comisia Europeană pentru un moratoriu: „Să rămânem pe deficitul de anul acesta”

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul Finanțelor, Barna Tanczos.
Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Dobânzi de peste 64 de miliarde de lei

România ar trebui să negocieze cu Comisia Europeană o pauză de un an în reducerea deficitului bugetar și să păstreze în 2027 nivelul din 2026, consideră vicepremierul interimar Tanczos Barna. Acesta a avertizat că o nouă ajustare, cu un punct procentual, ar fi „extrem, extrem de dureroasă”, într-un an în care dispar investiții de peste 40 de miliarde de lei finanțate prin PNRR.

După rectificarea bugetară necesară în acest an, următoarea prioritate trebuie să fie pregătirea bugetului pentru 2027, a declarat Tanczos Barna, miercuri seară, la Euronews România. Propunerea sa pornește de la efectele pe care încheierea PNRR și o nouă reducere a cheltuielilor le-ar putea avea asupra investițiilor, consumului și veniturilor statului.

„Eu cred că ar trebui să discutăm, să negociem cu Comisia Europeană un moratoriu de un an de zile, să rămânem pe deficitul de anul acesta, pentru că o coborâre a deficitului pe anul viitor cu încă un procent o să fie o chestiune extrem, extrem de dureroasă. În anul 2027 nu vom mai avea PNRR și dispar din bugetul de investiții peste 40 de miliarde de lei. Anul acesta au fost din fonduri europene sau din împrumuturi ieftine, din PNRR. Deci, fără investiții semnificative într-o perioadă de regres economic, economia va suferi și mai mult, consumul va scădea și mai mult și încasările la bugetul de stat o să fie și mai mici”, a explicat vicepremierul interimar.

Barna a susținut că reducerea deficitului nu trebuie analizată numai din perspectiva încasărilor și a cheltuielilor, pentru că investițiile publice și consumul intern influențează direct activitatea companiilor și veniturile care ajung ulterior la buget.

„Noi nu ne putem uita doar la partea de încasări. Cei care au făcut contabilitate știu că, pe debit și pe credit, fișa contului trebuie să fie una echilibrată. Noi avem nevoie și de încasări, economia privată trebuie susținută, pe de o parte, printr-un consum stabil intern, pe de altă parte, prin investiții și comenzi din partea statului, acolo unde poate. Deci nu suntem într-o situație bună, nu suntem într-o situație plăcută, motiv pentru care cred în continuare că rolul statului este primordial în asemenea perioade de criză”, a mai afirmat acesta.

Dobânzi de peste 64 de miliarde de lei

În paralel cu negocierile privind deficitul, România are nevoie de o soluție alternativă de finanțare care să reducă presiunea dobânzilor asupra bugetului, a explicat Tanczos Barna.

El a comparat sumele pentru care există dispute în interiorul Guvernului cu valoarea totală a dobânzilor plătite de stat: „Mai avem o problemă uriașă, din punctul meu de vedere: noi aici, cu ghilimelele de rigoare, ne certăm pentru 50 de milioane de lei din bugetul de stat, pentru o schemă de finanțare pentru cartofi, pentru usturoi, pentru ovine, și plătim peste 64 de miliarde de lei dobânzi. Deci problema noastră cea mai mare acolo este și acolo ar trebui să reducem cumva, printr-o soluție de finanțare alternativă. Altfel, grosul banilor care se produc în economia reală se vor duce pentru dobânzile pe care le plătim în continuare.”

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Angela Merkel
2
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Recep Tayyip Erdogan
4
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
Vladimir Putin
5
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digi Sport
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dragos pislaru
Pîslaru: „PNRR a «distrus» România” cu autostrăzi, spitale și investiții. Atac la PSD: „Sabotaj marcă înregistrată”
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Tanczos Barna nu exclude un guvern format din PSD și AUR. „E imposibil să acceptăm o majoritate cu AUR”
Comisia Europeană. Foto Profimedia
Comisia Europeană cere clarificări din partea României privind „amendamentul Fritz”, ca parte a reformei din PNRR (surse)
politist examinator scoala de soferi proba practica
Mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea ar putea deveni obligatorii la examenul pentru obținerea permisului de conducere
Ursula von der Leyen and Mark Rutte hold joint media briefing on EU-NATO defense ties
UE și NATO, după atacul Rusiei la Leipzig: „Europenii se confruntă cu un adevăr dur. Aceasta este noua normalitate”
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Grindeanu acuză USR că „își trădează țara” prin rezoluția privind...
nicusor dan si antonio costa isi strang mana
Preşedintele Consiliului European a fost primit de Nicuşor Dan la...
garda de mediu
De unde ar fi venit mirosul insuportabil resimțit în București în...
csoma botond la o sedinta
Csoma, replică pentru Drulă: „Mă mir că nu a comunicat în maghiară și...
Ultimele știri
După 250 de zile pe mare, marinarii de pe USS Abraham Lincoln au ajuns în Pattaya. Cum și-au petrecut primele ore înapoi pe uscat
Premierul spaniol Pedro Sanchez apără intervenția forțelor de ordine în Ceuta: Migranții nu pot fi tratați „ca un sac de gunoi”
Nicolas Maduro și soția sa încearcă să obțină achitarea de acuzațiile de trafic de droguri pe motiv de imunitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din septembrie 2026 pentru fiecare zodie. Cinci semne au aceeași dată-cheie
Cancan
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent...
Fanatik.ro
Gigi Becali mai pregăteşte o bombă după ce i-a luat pe Drăguş, Muhar şi Korenica: “Dau două milioane de euro...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Denis Drăguş, transferat de FCSB! Gigi Becali: “A semnat! Le-am închis”. Ce clauză va avea atacantul. Exclusiv
Adevărul
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără...
Playtech
Cui i-a donat Ion Țiriac averea de miliarde de euro. Ce îl întristează acum pe fostul tenismen: „La vârsta...
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să...
Pro FM
Bianca Censori, apariție provocatoare într-un body roșu extrem de decupat. Ținuta minusculă i-a lăsat la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
România și FBI au destructurat un botnet activ de 23 de ani. Peste 11 milioane de IP-uri, asociate cu rețeaua
Newsweek
Judecătoare cu 12.000€ salariu, a ieșit la pensie cu 7.000€. După câteva luni s-a făcut notar. Legea permite
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
De ce a murit, de fapt, Tim Curry. Cunoscutul actor din „It” avea mai multe probleme grave de sănătate
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...