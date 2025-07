Creșterea TVA putea fi evitată doar dacă ar fi fost luată o altă măsură, care să aducă la fel de mulți bani la buget, a spus la Digi24 vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru de Finanțe. El a dat ca exemplu impozitul progresiv, dar spune că „nu este momentul” ca România să renunțe la cota unică.

„Se putea (fără majorarea TVA, n.r.), dar trebuia să vină o altă măsură similară ca impact și ca volum de venituri suplimentare la buget. Sunt puține forme de sau tipuri de impozit care ar fi putut suplini majorarea de TVA. Impozitarea progresivă putea să fie o soluție, dacă această coaliție ar fi considerat că este momentul și societatea este suficient de matură sau clasa de mijloc e suficient de bine consolidată . Am discutat inclusiv în interiorul UDMR, într-un final am decis că nu este momentul ca această impozitare progresivă să se introducă astăzi, în 2025, la mijlocul anului, în România. Dar cu siguranță, odată cu consolidarea societății din România și cu consolidarea clasei de mijloc, putem ajunge și cu consolidarea sistemului fiscal care poate să gestioneze în mod echitabil această formă de impozitare. Vom ajunge la o impozitare progresivă mai devreme sau mai târziu.”, a spus vicepremierul.

„Astăzi, într-adevăr, după ce am avut multe variante pe masă și multe elemente, multe posibilități, s-a renunțat la una, două, trei posibilități. A rămas TVA-ul, care nu este o măsură de dorit, dar a fost o decizie necesară. Trebuie știut faptul că decembrie anul trecut, când noi până la urmă am rămas la masa coaliției și la masa negocierilor, după ce USR s-a retras, văzând cifrele și văzând primele date preliminare oferite de PSD-PNL în cadrul negocierilor, 31 decembrie a arătat total diferit față de discursul din primele săptămâni ale lunii decembrie.

Situația a fost destul de de de grea la sfârșitul anului, datorită faptului că am amânat foarte multe măsuri nepopulare și cei care au fost la guvernare, cei care au îndeplinit funcția de prim-ministru, de ministru al Finanțelor, de celelalte ministere care ar fi trebuit să reducă cheltuielile, au mers numai pe măsurile care aduceau beneficii de imagine, beneficii politice și care nu țineau cont de limita la care ajungi la un moment dat, când cheltui mai mult decât poți”, a mai spus Tanczos Barna.

El a adăugat că erau variantele creșterii TVA sau impozitării progresive, dar „completate cu alte măsuri de o amploare și impact mai mic, cum s-a făcut și acuma - rediscutarea cotelor diferențiate, rediscutarea nivelului de accizare la motorină, la benzină, la țigări, la tutun, la alcool, la produsele cu zahăr”.

„Cu siguranță trebuie să vină în paralel și măsurile din ANAF, care trebuie să demonstreze că este capabilă, ca instituție, să aducă și un progres calitativ, nu doar cantitativ. În momentul în care crește economia, alimentează mai bine bugetul, tu trebuie să vii și să asiguri și creștere calitativă, adică o creștere a capacității tale de recuperare a datoriilor. Și aici eu sunt cel care trebuie să coordonez activitatea de rescriere sau de modificare a legislației pe insolvență, de exemplu”, a explicat el.

Vicepremierul spune că unele măsuri, cum este înghețarea salariilor de la stat și pensiilor, trebuie să fie temporare.

„Vorbim de aceste măsuri pentru că trebuie să setăm punctul zero de unde plecăm și acestea nu pot fi decât temporare. Puterea de cumpărare a cetățenilor și veniturile nu pot fi degradate an de an. De aceea, aceste măsuri sunt temporare. Măsurile de de creștere a accizelor, de exemplu - la accize, cu siguranță ori discutăm de temporizare, ori de după aceste creșteri, de o perioadă relativ mai lungă, de nemajorare a acestora, conform unui calendar anunțat. Deci, aceste măsuri nu pot fi pe termen foarte lung - un an, un an și jumătate, maxim.

În privința TVA-ului, dacă se așază lucrurile și dacă vedem că această capacitate a economiei de creștere poate să aducă și măsurile de compensare a scăderii puterii de cumpărare la cei care sunt într-adevăr afectați, atunci ele pot rămâne, pentru că la un salariu de câteva mii de euro, da, poți să-ți permiți să plătești TVA de 21%”, a spus el.

„Dar în paralel, statul trebuie să aibă, aibă grijă de cei vulnerabili. Și aici trebuie tot timpul puse în balanță măsurile de aducere de venituri suplimentare, dar și de protejare a celor vulnerabili - cei cu salarii mici, cei cu pensii mici, cei care sunt în incapacitate temporară sau definitivă de muncă. Dar legea, statul trebuie să fie foarte ferm și instituțiile puternice ca să închidă portițele, acele portițe care exploatează în mod obraznic sistemul. Adică ai probleme de vedere, dar ai permis de conducere. Aceste lucruri trebuie verificate, controlate”, a adăugat Tanczos Barna.

