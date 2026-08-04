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Tarifele lui Trump, contestate în instanță de 25 de state americane: „Un pretext” pentru taxe deja anulate

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Donald Trump présente ses nouveaux tarifs douaniers dans la jardin de la Maison Blanche à Washington DC
Donald Trump a semnat noi decrete privind tarifele. Sursa foto: Profimedia Images
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Politica tarifară a lui Donald Trump se lovește de o nouă provocare în instanță. Douăzeci şi cinci de state americane, printre care California, New York sau Hawaii, au anunţat luni că au depus o plângere la Tribunalul federal pentru comerţ internaţional (CIT) pentru a contesta noua serie de taxe vamale introduse de preşedintele SUA, Donald Trump.

Aceste noi taxe, de 10% sau 12,5%, în funcţie de ţară, au intrat în vigoare pe 24 iulie, guvernul american justificându-le, după o anchetă, prin incapacitatea a aproximativ 60 de ţări şi a Uniunii Europene de a elimina din lanţurile lor de aprovizionare produsele provenite din munca forţată.

Aceste taxe vamale iau astfel locul celor implementate temporar în februarie, după anularea de către Curtea Supremă a majorităţii taxelor suplimentare decretate de la revenirea la Casa Albă a lui Donald Trump.

Pentru a le justifica, reprezentantul Casei Albe pentru Comerţ (USTR), Jamieson Greer, responsabil de anchetă, s-a bazat pe un articol dintr-o lege federală din 1974, deja utilizată în trecut.

Tribunalele au autorizat deja anumite taxe vamale pe baza aceleiaşi legi, dar cele 25 de state reclamante consideră acum că ancheta desfăşurată de Washington nu a fost decât un pretext pentru a reintroduce taxele vamale anulate în februarie.

Potrivit plângerii consultate de AFP, reclamanţii evidenţiază în special lipsa unui mecanism prin care ţările sancţionate să poată elimina aceste taxe vamale dacă pun capăt practicilor contestate în timpul anchetei, ceea ce contravine textului legii.

Bazându-se chiar pe comunicarea lui Greer, aceste state consideră, de asemenea, că atunci când procedura a fost anunţată pentru a reintroduce taxe vamale, „nu s-a făcut nicio menţiune despre munca forţată”.

„USTR a afirmat, dimpotrivă, că ancheta va fi condusă într-un mod care să asigure continuitatea cu taxele vamale implementate de guvern”, dar ulterior anulate, subliniază plângerea.

„În loc să ia măsuri care ar putea combate efectiv munca forţată, USTR a ajuns la o concluzie inevitabilă pentru a impune taxe vamale asemănătoare cu cele pe care instanţele le-au anulat de două ori”, a declarat într-un comunicat procurorul general al statului Delaware, Kathy Jennings, care face parte dintre reclamanţi.

Trump a făcut din taxele vamale piatra de temelie a politicii sale economice, văzându-le ca un instrument pentru a încuraja companiile să se relocheze, a proteja anumite sectoare cheie ale industriei americane şi a finanţa reduceri de taxe pentru americani. Suprataxele sale fuseseră respinse de CIT, decizie confirmată în februarie de Curtea Supremă a SUA.

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Editor : M.I.

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