Țările de Jos rămân principalul investitor străin în România. Cum se împart investițiile în economie

„NRCC este o comunitate profesională care se exprimă printr-o voce puternică și autentică în societatea românească. În ultimii 11 ani, NRCC Orange Night a devenit un eveniment de referință pentru comunitatea de afaceri, un loc unde se construiesc parteneriate și ideile se transformă în colaborări pe termen lung. Țările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, cu aproximativ 20% din totalul investițiilor străine directe, investiții de peste 25 de miliarde de euro, un semn al încrederii comunității de afaceri olandeze în potențialul României. Interesul continuă să crească, în special în sectoare precum energie, agricultură, logistică și producție industrială”, a declarat Serban Isopescu-Weber.

Acesta a subliniat și perspectivele de dezvoltare ale economiei românești: „Cu politici fiscale adecvate și investiții susținute în infrastructură, România ar putea deveni un exemplu de succes economic pe termen lung în cadrul Uniunii Europene.”

Relația economică nu este una unilaterală. Conform unui raport publicat de Banca Nationala a Romaniei în septembrie 2025, Țările de Jos reprezintă și principala destinație pentru investițiile românești în străinătate, găzduind peste 1,5 miliarde de euro capital românesc.

În același timp, investitorii olandezi dețin aproximativ 10 miliarde de euro capital social subscris în România și controlează aproape 6.300 de companii active.

„Deși companiile olandeze reprezintă o pondere mai redusă din numărul total al firmelor cu capital străin, investițiile lor sunt, în general, de amploare și valoare ridicată. Acestea reflectă importanța lor strategică pentru economia românească și evidențiază rolul Țărilor de Jos nu doar ca investitor de top, ci și ca un important centru financiar și investițional care susține proiecte internaționale de anvergură în România”, se arată în comunicatul citat.

Mega Image, lider în topul companiilor

În martie 2026, șase companii olandeze se regăseau în clasamentul primelor 40 de firme în funcție de capitalul social subscris de investitori străini, iar retailerul Mega Image ocupa prima poziție.

Investițiile olandeze sunt concentrate în sectoare-cheie precum retail, logistică, agribusiness și IT.

Printre cele mai importante mișcări recente se numără:

Grupul Ahold Delhaize a finalizat la 3 ianuarie 2025 achiziția Profi, într-o tranzacție de 1,3 miliarde de euro, dublându-și prezența pe piața din România; Retailerul Action a intrat pe piața locală în 2025 și dezvoltă un centru logistic de 40 de milioane de euro în apropierea Bucureștiului; Compania Heineken a investit 12 milioane de euro în tehnologii eficiente energetic la fabricile din Craiova și Ungheni, parte a unui program de peste 100 de milioane de euro în ultimul deceniu.

