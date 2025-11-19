Live TV

Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în Parlament. Ce trebuie să știe românii înainte ca măsura să intre în vigoare

Data actualizării: Data publicării:
home and lifestyle concept,buying using credit card working with packaging startup entrepreneur small business e-commerce owner
Aproximativ 4,6 miliarde de colete au fost importate anul trecut în UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Ce urmează pentru consumatori Explozia coletelor din China Expansiunea Shein și Temu alimentează volumul uriaș de importuri

Parlamentul României a adoptat, marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei, indiferent de produs, iar măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Termenul inițial, 1 noiembrie 2025, nu a mai putut fi respectat, astfel că legea, în noua formă, va fi trimisă la Președinte pentru promulgare.

Autoritățile europene și naționale se confruntă cu un volum uriaș de colete de valoare mică care ajung din China.

În prezent, pachetele sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale în UE, însă Bruxelles-ul a cerut introducerea unei taxe la nivel european din 2026, cu doi ani mai devreme decât fusese planificat.

Motivul este gestionarea mai eficientă a fluxului masiv de importuri și reducerea presiunii asupra sistemelor vamale.

Statele Unite au aplicat un mecanism similar pentru pachetele sub 800 de dolari, iar după modificarea legislației, numărul expedierilor din China a scăzut considerabil. Oficialii europeni speră la un efect comparabil.

Ce urmează pentru consumatori

Pentru români, schimbarea principală este introducerea taxei fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare declarată sub 150 de euro, atunci când provine din afara Uniunii Europene.

Taxa se va aplica începând cu 1 ianuarie 2026, iar consumatorii trebuie să se aștepte la costuri suplimentare pentru comenzile mici, în special cele de pe platforme chineze precum Shein, Temu sau AliExpress.

Până la acest termen, românii pot continua să comande fără taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, însă situația se va schimba treptat la nivel european.

Pentru majoritatea cumpărătorilor, modificările vor însemna:

  • costuri mai mari per colet,
  • livrări care ar putea deveni mai lente din cauza procedurilor vamale,
  • mai multă responsabilitate din partea platformelor în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor comercializate.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Parlamentul a votat creșterea impozitelor locale. Vom avea și taxe pe coletele din China. Legea merge la promulgare

Explozia coletelor din China

În 2024, în Uniunea Europeană au intrat 4,6 miliarde de colete low-value, de două ori mai multe decât în 2023 și de trei ori mai multe decât în 2022.

Datele citate de DW arată că aproximativ 91% dintre cele 12 milioane de colete care sosesc zilnic în Europa provin din China.

Modelul platformelor precum Shein și Temu contribuie la acest flux: majoritatea produselor sunt trimise individual, direct de la producător, în pachete mici transportate cu avionul.

Acest lucru generează presiune logistică, dificultăți pentru vămi și un impact major asupra mediului.

Organizațiile de mediu au avertizat că fast-fashion-ul produce risipă masivă, atât de materiale, cât și de ambalaje, iar transportul aerian intensifică emisiile poluante.

Expansiunea Shein și Temu alimentează volumul uriaș de importuri

În primele șase luni ale anului 2025, Temu a înregistrat o medie de 115 milioane de utilizatori activi lunar, iar Shein a ajuns la 145 de milioane, în creștere cu 12% față de perioada anterioară.

Expansiunea lor se bazează pe prețuri foarte mici și livrări directe din Asia, un model dificil de reglementat și care pune presiune atât pe comercianții europeni, cât și pe autoritățile vamale.

În mai, Comisia Europeană a avertizat oficial Shein pentru reduceri false, informații înșelătoare și presiuni exercitate asupra consumatorilor.

În iulie, Comisia a constatat preliminar că Temu nu respectă Regulamentul privind Serviciile Digitale, deoarece nu controlează suficient produsele ilegale listate pe platformă.

Mai multe țări europene au aplicat amenzi companiilor chineze, însă experții avertizează că aceste sancțiuni le pot încetini, dar nu le pot opri complet.

„Europa trebuie să acționeze ferm și să le facă pe Shein și Temu responsabile. Avem nevoie de reguli clare și sancțiuni descurajante”, a declarat Agustin Reyna, reprezentant al Organizației Europene pentru Consumatori.

CITEȘTE ȘI: Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
bani-lei
2
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
3
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
4
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
5
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Digi Sport
Posibilii adversari ai României la baraj s-au schimbat în ultimele secunde! Imaginile disperării: "Umiliți!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
photo-collage.png - 2025-11-19T103519.351
Întâlniri secrete între Rusia și Iran privind tehnologii cu potențial...
sigla pnl
Proiect: Mai mulți aleși PNL cer limitarea accesului la anumite...
steagurile SUA și Rusiei pe harta Europei de Est
SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din...
Ultimele știri
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute de drone și rachete, anunță Volodimir Zelenski
Țările calificate la Campionatul Mondial din 2026. Care este cea mai mică națională care va merge la turneul final
Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Inauguration de l'espace Shein, sur fond de polémique, au BHV à Paris
Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale
papusa sexuala-shein-franta
Retailerul Shein, amenințat cu interzicerea în Franța după ce a scos la vânzare „păpuși sexuale” cu înfățișare de copil
temu logo
Germania investighează Temu pentru suspiciuni de manipulare a prețurilor
Poland closes border
Închiderea frontierei dintre Polonia și Belarus blochează o rută comercială de 25 de miliarde de euro. Shein și Temu, victime
barbat fura colete
Angajatul unei firme de curierat este cercetat pentru că ar fi furat colete de 3.700 euro de pe Aeroportul Otopeni
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, din nou în prim-plan, la 4 luni de la moartea lui Felix. Demnă și puternică, a strălucit...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Salariul bombă pentru care Mircea Lucescu suportă atacurile din toate părțile de la naționala României...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Singurul lucru care l-a surprins pe Șumudică după România – San Marino. „Eu nu înțeleg. E de divizia B”
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât va dura valul de frig și de ninsori. Vești bune de la ANM, de când revin temperaturile de peste 20 de...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
Dieta Portfolio, regimul care face furori la nivel mondial. Ce este și de ce unele studii spun că reduce...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”