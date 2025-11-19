Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în Parlament. Ce trebuie să știe românii înainte ca măsura să intre în vigoare

Parlamentul României a adoptat, marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei, indiferent de produs, iar măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Termenul inițial, 1 noiembrie 2025, nu a mai putut fi respectat, astfel că legea, în noua formă, va fi trimisă la Președinte pentru promulgare.

Autoritățile europene și naționale se confruntă cu un volum uriaș de colete de valoare mică care ajung din China.

În prezent, pachetele sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale în UE, însă Bruxelles-ul a cerut introducerea unei taxe la nivel european din 2026, cu doi ani mai devreme decât fusese planificat.

Motivul este gestionarea mai eficientă a fluxului masiv de importuri și reducerea presiunii asupra sistemelor vamale.

Statele Unite au aplicat un mecanism similar pentru pachetele sub 800 de dolari, iar după modificarea legislației, numărul expedierilor din China a scăzut considerabil. Oficialii europeni speră la un efect comparabil.

Ce urmează pentru consumatori

Pentru români, schimbarea principală este introducerea taxei fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu o valoare declarată sub 150 de euro, atunci când provine din afara Uniunii Europene.

Taxa se va aplica începând cu 1 ianuarie 2026, iar consumatorii trebuie să se aștepte la costuri suplimentare pentru comenzile mici, în special cele de pe platforme chineze precum Shein, Temu sau AliExpress.

Până la acest termen, românii pot continua să comande fără taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, însă situația se va schimba treptat la nivel european.

Pentru majoritatea cumpărătorilor, modificările vor însemna:

costuri mai mari per colet,

livrări care ar putea deveni mai lente din cauza procedurilor vamale,

mai multă responsabilitate din partea platformelor în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor comercializate.

CITEȘTE ȘI: VIDEO Parlamentul a votat creșterea impozitelor locale. Vom avea și taxe pe coletele din China. Legea merge la promulgare

Explozia coletelor din China

În 2024, în Uniunea Europeană au intrat 4,6 miliarde de colete low-value, de două ori mai multe decât în 2023 și de trei ori mai multe decât în 2022.

Datele citate de DW arată că aproximativ 91% dintre cele 12 milioane de colete care sosesc zilnic în Europa provin din China.

Modelul platformelor precum Shein și Temu contribuie la acest flux: majoritatea produselor sunt trimise individual, direct de la producător, în pachete mici transportate cu avionul.

Acest lucru generează presiune logistică, dificultăți pentru vămi și un impact major asupra mediului.

Organizațiile de mediu au avertizat că fast-fashion-ul produce risipă masivă, atât de materiale, cât și de ambalaje, iar transportul aerian intensifică emisiile poluante.

Expansiunea Shein și Temu alimentează volumul uriaș de importuri

În primele șase luni ale anului 2025, Temu a înregistrat o medie de 115 milioane de utilizatori activi lunar, iar Shein a ajuns la 145 de milioane, în creștere cu 12% față de perioada anterioară.

Expansiunea lor se bazează pe prețuri foarte mici și livrări directe din Asia, un model dificil de reglementat și care pune presiune atât pe comercianții europeni, cât și pe autoritățile vamale.

În mai, Comisia Europeană a avertizat oficial Shein pentru reduceri false, informații înșelătoare și presiuni exercitate asupra consumatorilor.

În iulie, Comisia a constatat preliminar că Temu nu respectă Regulamentul privind Serviciile Digitale, deoarece nu controlează suficient produsele ilegale listate pe platformă.

Mai multe țări europene au aplicat amenzi companiilor chineze, însă experții avertizează că aceste sancțiuni le pot încetini, dar nu le pot opri complet.

„Europa trebuie să acționeze ferm și să le facă pe Shein și Temu responsabile. Avem nevoie de reguli clare și sancțiuni descurajante”, a declarat Agustin Reyna, reprezentant al Organizației Europene pentru Consumatori.

CITEȘTE ȘI: Problema comerțului online, subliniată de scandalul păpușilor tip copil de pe Shein: incapabilitatea de a controla produsele ilegale

Editor : A.D.