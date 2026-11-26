România ar putea plăti aproximativ 435 de milioane de euro în 2028 prin noua taxă europeană propusă pentru echipamentele electrice și electronice necolectate, echivalentul a circa 2,2 miliarde de lei, potrivit unui studiu publicat marți de Institutul European pentru Studii Economice. Autorii estimează că cea mai mare parte a sumei ar fi calculată pentru aparate care încă sunt folosite și nu au devenit deșeuri.

Noua resursă proprie propusă pentru bugetul Uniunii Europene din perioada 2028-2034 urmează să fie discutată de liderii europeni la reuniunea din 26-27 noiembrie. Mecanismul nu este încă adoptat, iar decizia privind resursele proprii ale UE necesită unanimitatea statelor membre și ratificarea la nivel național.

Comisia Europeană a propus inițial o contribuție de doi euro pentru fiecare kilogram de echipament electric vândut și necolectat ca deșeu. Proiectul de concluzii prezentat pe 21 noiembrie de președintele Consiliului European ridică însă valoarea la 2,25 euro pe kilogram, prevede indexarea anuală și nu include o perioadă de tranziție.

Studiul „2,25 euro pe kilogram: cine va plăti noua taxă europeană pe deșeurile electrice”, realizat de Christian Năsulea și Diana Năsulea, estimează că România ar putea achita aproximativ 3,2 miliarde de euro în întreaga perioadă 2028-2034. Calculele pornesc de la ipoteza unei creșteri anuale de 2% a vânzărilor, a unei rate de colectare care urcă de la 60% în 2028 la 65% în 2034 și a unei indexări anuale de 2% a taxei.

Aplicată datelor din 2025, formula ar fi generat pentru România o contribuție de 303 milioane de euro, deși țara a înregistrat o rată de colectare de 64%, cu un singur punct procentual sub ținta europeană de 65%.

De ce ar fi taxate și aparatele care încă funcționează

Formula propusă pornește de la media echipamentelor introduse pe piață în ultimii trei ani și scade cantitatea de deșeuri colectată în anul curent. Taxa se aplică însă întregii diferențe până la 100%, nu doar până la atingerea țintei europene de colectare de 65%.

Potrivit studiului, în România ar exista aproximativ 24.000 de tone de deșeuri electrice generate și necolectate. Formula propusă ar lua însă în calcul aproape 134.600 de tone, o cantitate de 5,5 ori mai mare. Autorii estimează că 82% din contribuția calculată pe baza datelor din 2025 ar privi echipamente care nu au devenit încă deșeuri.

Diferența apare deoarece formula tratează echipamentele vândute în ultimii trei ani ca și cum ar trebui deja să se întoarcă în sistemul de colectare. În realitate, un frigider poate fi folosit între 10 și 15 ani, iar durata de viață a unui panou fotovoltaic este de aproximativ 25 de ani.

Aceleași date din 2025 ar genera contribuții foarte diferite în funcție de metoda folosită: 303 milioane de euro potrivit formulei propuse, 55 de milioane dacă ar fi taxate numai deșeurile efectiv generate și necolectate și 12 milioane dacă s-ar lua în calcul doar diferența până la ținta de colectare de 65%.

„Aceasta nu este o taxă de mediu, ci un impozit pe consum deghizat în măsură de mediu. Nu măsoară cât de bine colectează o țară, ci cât de mult vinde. O taxă pe care nu o poți evita făcând lucrurile bine nu este un stimulent. Este ipocrit să le ceri oamenilor să își repare aparatele și să le folosească mai mult și, în același timp, să taxezi statele tocmai pentru că aceste aparate nu au ajuns încă deșeuri”, afirmă Christian Năsulea, director executiv al IES-Europe și coautor al studiului.

Cum s-ar putea vedea taxa în prețurile produselor

Contribuția ar urma să fie datorată de bugetele statelor membre, iar propunerea europeană nu obligă guvernele să o transfere producătorilor sau consumatorilor. Autorii studiului consideră însă că, în cazul României, costul ar putea ajunge în prețurile produselor, sub forma unui timbru verde mai mare.

Într-un scenariu în care taxa ar fi transferată integral în prețuri, costul anual suportat de un consumator ar crește de la aproximativ 7 euro la 35 de euro, cu TVA. La nivelul unei gospodării, cheltuiala suplimentară este estimată la aproximativ 69 de euro pe an.

În cazul unei mașini de spălat de 65 de kilograme, timbrul verde ar putea crește de la aproximativ 96 de lei la 439 de lei, cu TVA. Pentru un aparat care costă 1.300 de lei, diferența ar depăși un sfert din preț. În cazul unui frigider de 70 de kilograme, suma ar putea urca de la 103 la 473 de lei, iar pentru un aparat de aer condiționat de 40 de kilograme, de la 59 la 270 de lei.

Deoarece contribuția este calculată în funcție de greutate, nu de prețul produsului, impactul ar fi mai mare în cazul aparatelor grele și relativ ieftine. Odată inclusă în preț, taxa ar intra și în baza de calcul a TVA, iar statul ar putea încasa suplimentar până la 91 de milioane de euro anual, potrivit estimărilor studiului.

Ce impact ar putea avea asupra fabricilor din România

Efectele s-ar putea resimți și în industria locală, deoarece contribuția ar urma să fie aplicată în toate cele 27 de state membre. Electrocasnicele produse în România și vândute în magazinele din UE ar putea purta o taxă totală de aproximativ 320 de milioane de euro pe an, echivalentă cu 17% din prețul lor de fabrică.

Autorii estimează că pierderile din vânzările externe ar putea ajunge la 79-233 de milioane de euro anual, iar între 388 și 1.141 dintre cele aproximativ 15.400 de locuri de muncă din fabricile românești de electrocasnice ar putea fi puse în pericol.

La nivelul întregii Uniuni Europene, formula ar genera o contribuție de aproximativ 18,9 miliarde de euro pe an. Doar patru state ating în prezent ținta de colectare de 65%, însă și acestea ar trebui să plătească.

Studiul recomandă ca România să solicite eliminarea taxei din pachetul viitorului buget european. Dacă măsura rămâne în negociere, autorii propun ca baza de calcul să fie reprezentată de cantitatea de deșeuri efectiv generată, din care să fie scăzută cantitatea colectată, iar indexarea automată să fie eliminată.

„Înainte de a-și da acordul, Guvernul ar trebui să spună public cât estimează că va costa taxa și de unde vor veni banii. Dacă nota ajunge în prețuri, românii au dreptul să afle acest lucru înainte de vot, nu după”, afirmă Diana Năsulea, directoare de programe a IES-Europe și coautoare a studiului.

Editor : A.D.