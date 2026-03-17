Taxele pe proprietăți din România, printre cele mai mici din statele OCDE. Ce recomandă organizația pentru creșterea veniturilor

Andreea Dobra Data publicării:
Plata impozitului cu reducere. Inquam Photos/Alex Nicodim
Plata impozitului cu reducere. Inquam Photos/Alex Nicodim
Impozitele pe proprietăți sunt printre cele mai mici din statele OCDE Veniturile fiscale ale României sunt sub media OCDE Probleme persistente în colectarea taxelor

România ar trebui să crească taxele pe proprietăți pentru a-și consolida veniturile bugetare și a reduce dezechilibrele fiscale, arată cel mai recent raport privind economia României publicat luni de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Potrivit documentului, impozitele pe locuințe și alte proprietăți sunt printre cele mai mici din statele OCDE și sunt utilizate într-o măsură limitată ca instrument fiscal.

Raportul OCDE subliniază că veniturile fiscale ale României sunt relativ reduse comparativ cu media statelor dezvoltate, iar această situație limitează capacitatea statului de a finanța servicii publice și investiții importante. În același timp, presiunile asupra bugetului sunt în creștere, în contextul nevoii de finanțare pentru domenii precum sănătatea, educația, protecția socială sau inovarea.

Citește și: VIDEO OCDE avertizează că finanțele publice ale României s-au deteriorat. Ce măsuri recomandă pentru stabilitatea bugetului

Impozitele pe proprietăți sunt printre cele mai mici din statele OCDE

Analiza OCDE arată că taxele recurente pe proprietăți sunt utilizate mult mai puțin în România decât în majoritatea statelor dezvoltate. În același timp, aceste taxe sunt considerate printre cele mai puțin dăunătoare pentru creșterea economică, deoarece afectează într-o măsură mai mică investițiile, activitatea economică sau ocuparea forței de muncă decât alte tipuri de impozite.

Din acest motiv, organizația recomandă creșterea treptată a veniturilor din aceste taxe. OCDE sugerează ca impozitele pe proprietăți să fie calculate pe baza valorii de piață a imobilelor, nu pe baza valorilor administrative utilizate în prezent, și să fie majorate gradual pentru a aduce veniturile mai aproape de nivelurile din alte state dezvoltate.

Raportul atrage atenția că nu doar taxele pe proprietăți sunt utilizate insuficient în România, ci și taxele de mediu sunt relativ reduse comparativ cu alte state, iar creșterea acestora ar putea contribui la consolidarea veniturilor bugetare și la o structură fiscală mai eficientă.

O astfel de schimbare, potrivit OCDE, ar putea permite, în același timp, reducerea presiunii fiscale asupra altor tipuri de taxe care pot afecta mai puternic activitatea economică.

Veniturile fiscale ale României sunt sub media OCDE

Raportul arată că veniturile fiscale ale României au scăzut în ultimele două decenii și rămân sub nivelul mediu al statelor OCDE. Această situație limitează capacitatea statului de a finanța investiții publice și programe sociale.

În același timp, România se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru creșterea cheltuielilor în domenii precum sănătatea, educația, protecția socială și inovarea, unde nivelul finanțării rămâne sub media statelor dezvoltate.

Raportul atrage atenția că povara fiscală asupra muncii este relativ ridicată pentru persoanele cu venituri mici, în special din cauza contribuțiilor sociale. Acest lucru creează un „tax wedge” mare pentru salariile reduse și poate descuraja participarea pe piața muncii.

De asemenea, potrivit organizației, reformarea structurii sistemului fiscal, inclusiv prin creșterea veniturilor din taxe pe proprietăți și alte surse, ar putea permite reducerea treptată a presiunii fiscale asupra muncii.

Citește și: Raportul OCDE: sistemul de insolvență din România rămâne ineficient. Până la 25% dintre firme sunt „companii zombie”

Probleme persistente în colectarea taxelor

Raportul evidențiază și dificultățile în colectarea veniturilor fiscale. România continuă să se confrunte cu unul dintre cele mai mari decalaje de colectare a TVA din Uniunea Europeană, iar economia informală rămâne extinsă.

Pentru a îmbunătăți colectarea taxelor, OCDE recomandă modernizarea administrației fiscale prin digitalizare, utilizarea analizelor de risc pentru controale și consolidarea capacității instituțiilor de a combate evaziunea fiscală.

Analiza arată că finanțele publice ale României s-au deteriorat semnificativ în ultimii ani. Deficitul bugetar a ajuns la aproximativ 9,3% din PIB în 2024, iar datoria publică este în creștere, deși rămâne încă sub media statelor OCDE.

Pentru a stabiliza finanțele publice, România a început un proces de consolidare fiscală, însă raportul arată că vor fi necesare măsuri suplimentare în anii următori.

În acest context, OCDE consideră că lărgirea bazei de impozitare, îmbunătățirea colectării taxelor și creșterea treptată a veniturilor din impozitele pe proprietăți și din taxele de mediu ar putea contribui la reducerea deficitului și la consolidarea finanțelor publice pe termen lung.

