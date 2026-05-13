Taxele vamale afectează comerţul global cu vin în 2025, în timp ce România îşi creşte producţia, arată OIV

Taxele vamale americane au contribuit anul trecut la un nou declin al comerţului global cu vin, în timp ce consumul a rămas la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 60 de ani, pe fondul presiunilor economice şi al schimbării gusturilor, potrivit datelor publicate de Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV).

Statele Unite sunt cea mai mare piaţă de vin din lume, mai scrie Reuters preluată de Agerpres.

Suprafețele viticole din UE, în scădere

Suprafaţa viticolă din Uniunea Europeană a scăzut cu 1,6% în 2025, ajungând la 3,2 milioane de hectare, echivalentul a 45% din totalul global.

La nivel de ţară, Spania avea anul trecut cele mai mari suprafeţe viticole din lume – 919.000 hectare, în scădere cu 1,3% faţă de 2024. Franţa, a doua ca mărime în UE, a înregistrat un declin pentru al treilea an consecutiv: în 2025, suprafaţa viticolă a scăzut cu 4,4%, la 740.000 hectare. Italia a raportat un recul de 0,3%, până la 726.000 hectare.

Alţi mari producători din UE au consemnat suprafeţe în mare parte stabile: România (187.000 hectare), Portugalia (171.000 hectare), Germania (102.000 hectare), Grecia (93.000 hectare), Bulgaria (58.000 hectare) şi Ungaria (58.000 hectare).

Producția și consumul de vin în România

Producţia de vin a României s-a situat anul trecut la 3,3 milioane hectolitri (mhl), în creştere cu 3,7% faţă de 2024, însă rămâne cu 16,7% sub media ultimilor cinci ani.

Recolta a fost afectată de condiţiile meteo variabile – îngheţ în primăvară, furtuni şi distribuţie inegală a apei. Unele regiuni au beneficiat de ploi în sezonul de creştere, în timp ce altele, în special din vest, au fost afectate de secetă persistentă şi fenomene meteo extreme.

Consumul de vin în România a ajuns la 3,5 milioane hectolitri, în creştere cu 11% faţă de 2024, dar cu 14,3% sub media ultimilor cinci ani.

Exporturile și consumul global, la minime istorice

Exporturile globale de vin au scăzut cu 4,7% în volum, la 94,8 milioane hectolitri – cel mai redus nivel din 2009. În valoare, exporturile au coborât cu 6,7%, la 33,8 miliarde de euro, potrivit OIV.

Consumul mondial de vin a scăzut cu 2,7% în 2025, la 208 milioane hectolitri, cel mai redus nivel din 1957.

Producţia globală de vin a ajuns la 227 milioane hectolitri, sub prognoza din noiembrie a OIV (232 milioane hectolitri) şi cu doar 0,6% peste nivelul din 2024, care a fost cel mai scăzut din 1961.

