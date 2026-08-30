Introducerea taxei de 3 euro pe fiecare categorie de articol comandat din afara Uniunii Europene i-a descurajat, în mare parte, pe români să mai comande din China. Unii fie au renunțat de tot, fie au redus drastic comenzile. Alții, în schimb, continuă să plaseze comenzi în același ritm, în ciuda taxei suplimentare. La nivelul Uniunii Europene, comenzile de pe site-uri ca Temu și Shein au scăzut abrupt, cu 30-40%, anunța, zilele trecute, administrația vamală franceză.

Alexandra obișnuia să facă frecvent cumpărături de pe platforme online din China. Noile taxe au făcut-o să fie mai cumpătată.

„Ritmul înainte era o dată la două-trei luni, aproximativ, acum mai rar. Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale, plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei”, mărturisește Alexandra.

„Coletele care vin din afara Uniunii Europene, cu o valoare mai mică de 150 euro, sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro, pentru fiecare categorie de produse, valabilă în toate statele Uniunii Europene”, transmite jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.

Cosmina, pe de altă parte, face la fel de multe comenzi, deși cea mai recentă taxă o nemulțumește.

„Nu mi se pare chiar ok că iei un produs la 1 euro și să plătești 3 euro extra. E puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetez niciodată să comand. De la haine până la pixuri, tot felul de brizbrizuri... Comand de două-trei ori pe lună”, spune Cosmina.

Cele mai noi date, furnizate după ce și Franța a introdus taxa, arată o scădere a numărului de comenzi din afara UE, în special din China, cu până la 40%. Unii români au renunțat complet la astfel de cumpărături.

„Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine, obiecte, în general, din alte locuri”, spune o tânără.

„Automat, cei care cumpără produse din afara spațiului european sunt defavorizați”, e de părere cineva.

„Nu susțin marfa chinezească, din simplul fapt că distruge economia ţării și economia europeană”, spune ferm altcineva.

Uniunea Europeană pregătește un nou sistem de taxare pentru acest tip de colete, un sistem unitar pentru toate țările din spațiul comunitar.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia