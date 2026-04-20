Tensiuni în coaliție pe tema companiilor de stat. Mircea Abrudean: „Există un jalon în PNRR pentru listarea la bursă a unor companii”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, după ce Partidul Social Democrat (PSD) i-a cerut premierului Ilie Bolojan să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile și a anunțat un proiect de lege în acest sens, că șeful Guvernului a propus listarea unor pachete minoritare la bursă, în contextul în care PNRR prevede listarea a cel puțin trei companii din energie și transport.

„PNL, prin premierul Bolojan şi prin guvernul pe care îl conduce, a venit cu o propunere, sigur, la nivel de discuţie, în acest moment, de posibilă listare a unor pachete minoritare ale unor companii de stat, aşa cum s-a făcut şi în trecut”, a afirmat acesta.

El a dat ca exemple de listări considerate de succes companii precum Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz și Transgaz.

Potrivit lui Abrudean, aceste precedente arată că listarea la bursă poate fi un instrument eficient pentru dezvoltarea companiilor de stat.

În același timp, liderul liberal a atras atenția asupra obligațiilor asumate de România prin PNRR, care includ listarea a cel puțin trei companii din domeniile energie și transport.

„Mai vorbim şi de un jalon din PNRR care prevede nişte acţiuni în această direcţie, de listare a minim trei companii din energie şi transport la bursă. Deci e complicat să fie de acord PNL cu astfel de propunere”, a explicat Abrudean, referindu-se la inițiativa PSD de blocare a acestor procese.

Reacția vine după ce PSD a cerut public premierului să nu scoată la vânzare companiile de stat profitabile, acuzând lipsa consultărilor în interiorul coaliției, inclusiv cu miniștrii social-democrați.

Mai mult, social-democrații au anunțat depunerea unui proiect de lege prin care să interzică, timp de doi ani, vânzarea de active ale acestor companii.

Citește și: VIDEO PSD acuză Guvernul că vrea „să vândă ce mai avem prin casă”. Vicepremierul Oana Gheorghiu: „Listarea la bursă aduce bani”

