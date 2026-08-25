Termen devansat în dosarul vânzării Damen Mangalia. Prețul șantierului ar putea coborî de la 184 de milioane de euro

Magistrații Tribunalului Constanța au devansat pentru 4 septembrie termenul în dosarul privind vânzarea Șantierului Naval Damen Mangalia, stabilit inițial pentru 28 septembrie. Instanța urmează să decidă dacă activul poate fi valorificat prin mecanismul prevăzut de Codul de procedură civilă, care permite reducerea graduală a prețului în cazul licitațiilor fără ofertanți.

Tribunalul Constanța a admis, pe 24 august, solicitarea lichidatorului judiciar CITR de preschimbare a termenului. Decizia grăbește judecarea cererii privind valorificarea în bloc a șantierului naval, aflat în faliment. În prezent, prețul de pornire este de 184,04 milioane de euro, echivalentul valorii de piață stabilite prin raportul de evaluare.

Valoarea de lichidare a activului a fost calculată la 84,15 milioane de euro. Strategia aprobată la sfârșitul lunii mai de Adunarea Creditorilor prevede organizarea a cel puțin șase licitații lunare consecutive, toate pornind de la valoarea de piață de 184 de milioane de euro.

Adunarea Creditorilor este controlată în proporție de peste 85% de Damen și de alte societăți din grup. Primele două licitații s-au încheiat fără nicio ofertă, iar cea de-a treia este programată pentru 28 august, în aceleași condiții.

CITR a invocat blocajul decizional și riscul deprecierii șantierului

În cererea adresată instanței pe 14 mai, consultată de News.ro, CITR a solicitat aprobarea vânzării în bloc a activului funcțional „Șantierul Naval Mangalia”, prin licitație publică și cu un preț inițial reprezentând 100% din valoarea de piață.

Lichidatorul judiciar a arătat că Adunarea Creditorilor fusese convocată de patru ori pentru aprobarea strategiei și a regulamentului de vânzare, însă fără un rezultat.

„Nici propunerile separate de vânzare, nici propunerea din planul de reorganizare nu au fost încuviințate de creditori, fie din lipsă de cvorum, fie ca urmare a exprimării unor voturi negative, ceea ce a determinat un blocaj decizional obiectiv al procedurii de valorificare”, susținea CITR.

Potrivit lichidatorului, păstrarea activului în patrimoniul companiei fără valorificare generează datorii curente, costuri importante pentru pază, utilități, securizare și mentenanță, dar și o depreciere progresivă a bunurilor industriale.

„Având în vedere natura industrială și caracterul de activ funcțional integrat al Șantierului Naval Mangalia, importanța sa economică și strategică, precum și riscurile certe de depreciere, acumularea de datorii curente și creșterea costurilor de conservare în cazul amânării valorificării, menținerea activului în patrimoniul debitoarei, fără valorificare, este de natură să afecteze direct masa credală prin pierderea utilității economice a ansamblului, dar și a activului în sine, prin depreciere constantă”, se arată în cererea CITR.

Lichidatorul considera, în aceste condiții, că vânzarea șantierului ca ansamblu funcțional reprezintă „o măsură necesară și urgentă” în procedura falimentului.

Cum ar putea scădea prețul șantierului

Cererea CITR a fost formulată înainte ca Adunarea Creditorilor să aprobe organizarea celor șase licitații lunare la același preț de 184 de milioane de euro.

Dacă instanța aprobă valorificarea potrivit Codului de procedură civilă, licitațiile ar putea fi organizate la intervale mai scurte, iar prețul ar putea coborî gradual, mai întâi la 75%, apoi la 50% din valoarea de piață, potrivit explicațiilor oferite de Laurențiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul.

„La data respectivă, Damen încă nu trimisese adresa în care stabilea șase licitații consecutive. Din discuțiile avute atât cu reprezentanții CITR, cât și la Ministerul Economiei și cu reprezentanții SN 2 Mai, conform Codului de procedură civilă se trece la o vânzare accelerată. Scade gradual prețul, iar frecvența nu este neapărat lunară, poate fi de la o săptămână la alta, diminuat la 75%, apoi la 50%. Valoarea de piață rămâne de referință, dar scade gradual procentul”, a explicat Gobeajă pentru News.ro.

Potrivit acestuia, miza termenului din 4 septembrie este stabilirea procedurii după care va continua vânzarea.

„Asta se așteaptă să decidă judecătorul-sindic pe 4 septembrie, când s-a preschimbat termenul: dacă se admite valorificarea conform Codului de procedură civilă, nu conform solicitării Adunării Creditorilor. Altfel, riscăm un blocaj: după șase luni, Damen să decidă că noul preț de pornire este 99% din valoarea de piață, apoi, după alte șase luni, că este 98% sau să scadă doar cu cinci procente. În felul acesta, blochează orice posibilitate de relansare a activității în șantier”, a afirmat liderul sindical.

El a apreciat că devansarea termenului poate fi un semnal favorabil, însă efectul depinde de soluția instanței.

„Faptul că nu se amână luarea unor decizii poate reprezenta o veste bună. Contează însă și rezultatul: dacă judecătorul va hotărî respingerea cererii, practic nu se schimbă nimic”, a mai spus Laurențiu Gobeajă.

CITR nu a transmis un punct de vedere referitor la subiect.

Instanța a respins anterior, pe 6 august, o cerere de preschimbare a termenului, pe care o considerase neîntemeiată. Ulterior, în urma unei noi solicitări, judecătorii au decis mutarea termenului pe 4 septembrie.

Contract de 920 de milioane de euro pentru patru nave militare

Vânzarea șantierului este importantă și în contextul contractului de 920 de milioane de euro semnat de Guvernul României cu grupul german Rheinmetall pentru construirea la Mangalia a patru nave militare. Proiectul este finanțat prin programul european SAFE și trebuie finalizat până în 2030.

Rheinmetall nu a participat însă la primele licitații pentru cumpărarea șantierului.

„Vă rugăm să aveți înțelegere pentru faptul că, din principiu, nu facem comentarii cu privire la chestiuni comerciale aflate în curs de desfășurare”, a transmis Jan-P. Weisswange, reprezentant al echipei de relații cu presa a Rheinmetall AG, după prima licitație.

Ministrul Economiei, Irineu Darău, declara pe 22 iulie că statul urmărește procedura și caută instrumentele pe care le are la dispoziție, în condițiile în care Ministerul Economiei controlează indirect pachetul majoritar de acțiuni prin Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, dar strategia vânzării este decisă de creditori.

„Apropo de rolul Ministerului Economiei, ce am negociat și am dus până la capăt: obligația Rheinmetallului să investească foarte concret la Mangalia și să construiască aceste patru nave. În rest, este o companie privată care își gestionează cum dorește activitatea. Acum, pe de o parte, avem acele licitații, șase la număr. Așa s-a decis, șase luni consecutive, cu valoarea cea mai mare posibilă, 184 de milioane, respectiv este un proces care are în septembrie un termen, în care administratorul judiciar cere altfel de traseu, și, pe de altă parte, noi, ca stat, observăm această situație și căutăm și noi instrumentele pe care le avem la dispoziție”, a afirmat ministrul.

Între timp, datoriile șantierului au crescut cu încă 193,4 milioane de lei, peste cele aproape două miliarde de lei acceptate la începutul anului de lichidatorul CITR. Creșterea creanțelor garantate reduce suma care ar putea reveni creditorilor negarantați în urma vânzării, printre principalii afectați aflându-se Damen, compania care controlează totodată Adunarea Creditorilor.

Editor : A.D.