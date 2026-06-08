Termene fiscale importante pentru firme și fermieri, în ziua în care site-ul ANAF este în mentenanță. Ce declarații trebuie depuse azi

Firmele românești și fermierii au luni, 8 iunie, mai multe termene fiscale importante, chiar în ziua în care sistemele informatice ale ANAF sunt afectate de lucrări de mentenanță și optimizare. Agenția Națională de Administrare Fiscală a avertizat deja că pot apărea întârzieri sau disfuncționalități temporare în accesarea serviciilor online.

ANAF a anunțat că, în perioada 5-8 iunie 2026, desfășoară lucrări programate asupra infrastructurii tehnice utilizate de Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

„Este posibil ca, în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor, să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice”, a transmis ANAF.

Potrivit instituției, lucrările au ca scop îmbunătățirea performanței, creșterea gradului de securitate și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale.

Fermierii trebuie să depună notificările privind regimul special pentru agricultori

Una dintre obligațiile fiscale care expiră luni vizează agricultorii care aplică sau renunță la regimul special de TVA. Concret, trebuie depuse notificările privind aplicarea sau încetarea aplicării regimului special pentru agricultori.

Obligația îi vizează pe:

agricultorii înregistrați în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori;

agricultorii care aplică deja acest regim și aleg să treacă la regimul normal de taxare.

Regimul special pentru agricultori este un sistem fiscal simplificat aplicat anumitor activități agricole și presupune reguli speciale privind TVA.

În funcție de categoria contribuabilului, trebuie depuse următoarele formulare:

Formularul 010 – pentru persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică;

Formularul 016 – pentru persoane juridice străine cu locul conducerii efective în România;

Formularul 020 – pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal;

Formularul 070 – pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente sau profesii liberale;

Formularul 700 – declarația electronică pentru modificarea mențiunilor fiscale.

Tot pe 8 iunie expiră și termenul pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care nu au depășit plafonul de scutire și solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Unele firme trebuie să treacă de la TVA trimestrial la TVA lunar

Tot luni este termen-limită și pentru depunerea declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale.

Obligația îi vizează pe contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care au efectuat o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.

În această situație, firmele sunt obligate să treacă la TVA lunar. Practic, dacă o companie cumpără bunuri dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene și tranzacția este taxabilă în România, legislația fiscală impune raportarea TVA în fiecare lună, nu trimestrial.

Pentru modificarea perioadei fiscale trebuie depuse, după caz:

Formularul 010;

Formularul 013 – pentru contribuabili nerezidenți care desfășoară activitate în România prin sedii permanente;

Formularul 015 – pentru contribuabili nerezidenți fără sediu permanent în România;

Formularul 016;

Formularul 020;

Formularul 030 – pentru persoane fizice fără cod numeric personal;

Formularul 040 – pentru instituții publice;

Formularul 070;

Formularul 700 în format electronic.

Schimbarea perioadei fiscale este obligatorie în cazul firmelor care efectuează achiziții intracomunitare taxabile, potrivit Codului Fiscal.

Calendarul complet al obligațiilor fiscale poate fi consultat pe site-ul instituției.

În contextul lucrărilor de mentenanță anunțate de ANAF, consultanții fiscali recomandă contribuabililor să depună documentele cât mai devreme și să evite ultimele ore înainte de expirarea termenelor-limită, pentru a reduce riscul întârzierilor generate de eventualele probleme tehnice ale platformelor online.

Printre serviciile care pot fi afectate temporar se numără Spațiul Privat Virtual (SPV), depunerea declarațiilor fiscale și accesarea unor servicii de trezorerie administrate de Ministerul Finanțelor și ANAF.

Editor : A.D.