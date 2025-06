Theodor Stolojan, fost premier al României și economist la Banca Mondială, a declarat la Digi24 că sistemul bugetar românesc este profund „infectat”. Stolojan a avertizat că România riscă să treacă „la limita de supraviețuire” dacă nu vor fi luate urgent măsuri drastice pentru reducerea deficitului.

Întrebat despre posibilele măsuri fiscale precum taxa de solidaritate, impozitul progresiv sau taxarea inversă, Stolojan a declarat:



„Aș vrea să pornim de la următoarea realitate a României astăzi, și anume că România, în acest an, trebuie să reducă consumul statului public cu 30 de miliarde. Atât sunt ultimele calcule făcute, că ne lipsesc 30 de miliarde ca să reducem deficitul de la 9% la 7% în acest an. Singura credibilitate a României astăzi în fața creditorilor țării, atât intern, cât și extern, este acel program pe care noi l-am semnat cu Uniunea Europeană, în care ne-am angajat că în perioada 2025-2031 vom reduce deficitul de la 9% anul trecut, sub 3% în 2031”, a declarat el.

Stolojan a avertizat că „România a proiectat bugetul pe anul 2025 la o creștere economică de 2,5%. În prezent suntem sub 1%. Deci avem o problemă și din faptul că noi nu mai avem creștere economică”.

El a adăugat că „Statul român trebuie să se împrumute în acest an cu 46 de miliarde de euro, adică 232 de miliarde de lei, care înseamnă deficitul din acest an și datoria publică care vine la scadență în acest an și care trebuie refinanțată”.

„În momentul în care politicienii nu vor să înțeleagă această realitate, piețele financiare îi vor izbi în față, în sensul că a doua zi, România va trebui să ia niște măsuri drastice, fără să mai întrebe pe nu știu care din nu știu ce instituție și așa mai departe. Vom trece efectiv la limita de supraviețuire. Asta trebuie să înțeleagă toți politicienii români care se duc la negocieri cu fel de fel de linii roșii. Nu e cazul acum de linii roșii, acum e cazul să găsim acele 30 de miliarde”, a mai adăugat el.

Trei căi de acțiune

Stolojan a declarat că sunt trei căi de acțiune pentru a găsi cele 30 de miliarde: „Trebuie să eliminăm cheltuielile nejustificate, neproductive din tot ce înseamnă sectoare publice, sănătate, educație, armată, poliție etc. Ce înseamnă cheltuieli neproductive? Noi am infectat tot sistemul bugetar, e infectat peste tot”.

Acesta a explicat că „responsabilii care gestionează bugetele publice la nivelul tuturor instituțiilor taie în primul rând cheltuielile de întreținere pentru că nu taie salariile. Taie din investiții”.

„A reduce cheltuielile fără să ai o strategie, conduce, de fapt, la risipă”, a completat el.

Stolojan a dat și exemple bune:„Avem exemple de lucruri bune, ceea ce a făcut la Senat Ilie Bolojan. Imaginați-vă că la Romsilva s-a ajuns la concluzia că în loc de 99 de directori sunt necesari doar 17. Asta e infecția care este în sistem”.

Salarii „obscene”

Fostul premier a declarat și că „clasa politică poartă aici răspunderea principală de cum am infectat sistemul”: „Am creat niște salarii obscene și alte drepturi obscene comparativ cu ceea ce e venitul mediu în România. Și discutăm nu numai de justiție, care ați văzut că a dat și o decizie constituțională (...) Tot ce înseamnă instituții ale statului sau care exercită în numele statului autorități, cum ar fi, de exemplu, toate instituțiile care supraveghează piețele financiare, care supraveghează piața de energie, au căpătat dreptul să stabilească ei salariile și le-au stabilit într-un mod obscen”.

„Am ajuns ca în România, unde avem la ora actuală un salariu mediu de 1100 de euro, acești oameni își pun salarii de câte 17.000, de câte 20.000 euro și, de exemplu, dacă îi întrebați pe cei din companiile cu capital de stat îți explică cum ei n-au competiție pe piață, fie că discutăm de Transgaz, Transelectrica, Romgaz, instituțiile care supraveghează piețele financiare au sărit, cum se zice, calul”, a mai adăugat el.

Despre introducerea impozitului progresiv, Stolojan a afirmat: „Noi avem însă această problemă. S-au creat niște salarii, obscene, nu în sectorul privat, în sectorul public. Ori acest lucru trebuie corectat, indiferent de argumente”.

„Corect știți ce ar fi? Dacă am vrea să menținem cota unică ar trebui să luăm o măsură de a diminua toate aceste salarii din sectorul public la un nivel rezonabil. Dacă salariul mediu în România este la ora actuală 1.100 euro, orice alt salariu în sectorul public nu poate depăși, să zicem, patru sau cinci”, a mai adăugat el.

Întrebat dacă această taxare este bună, el a declarat că „Da. Nu ne place, dar e necesară în această situație”.

Editor : C.S.