Tinerii fără loc de muncă pot primi un ajutor lunar dacă se angajează. Câți bani oferă statul și care sunt condițiile

Tinerii sub 30 de ani care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de învățământ sau de pregătire profesională pot beneficia de o primă de stabilitate de 1.000 de lei lunar în primul an de angajare și 1.200 de lei lunar în al doilea an, prin proiectul STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor. Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri că implementarea programului a început, în ciuda unui nou demers în instanță inițiat de PSD pentru suspendarea hotărârii de guvern care permite aplicarea măsurii.

Proiectul STEP UP – Tinerii, o șansă pentru viitor, derulat cu sprijinul Ministerului Muncii și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, urmărește integrarea pe piața muncii a tinerilor din categoria NEET, adică persoanele care nu lucrează și nu sunt înscrise într-o formă de educație sau formare profesională.

Sprijinul financiar este destinat tinerilor aflați la începutul activității profesionale, pentru care salariile sunt, de regulă, mai mici. Prima de stabilitate ar urma să fie acordată pe o perioadă de doi ani, pentru a încuraja atât angajarea, cât și păstrarea locului de muncă.

Prime de 1.000 de lei în primul an și 1.200 de lei în al doilea an

Dragoș Pîslaru a explicat, vineri, la finalul ședinței de Guvern, că aplicarea proiectului a fost posibilă după intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 570/2026, care stabilește cadrul necesar acordării sprijinului.

„Noi nu o să așteptăm să vedem ce se întâmplă pe 21 octombrie și ce decid instanțele. Am dat drumul la implementare. Discutăm de un proiect prin care punem la dispoziția tinerilor aceste prime de stabilitate, care înseamnă că se poate într-adevăr să se angajeze și atunci când ai prima angajare, de obicei salariul este un salariu mai mic și atunci venim cu această contribuție de 1.000 lei în primul an și 1.200 lei în al doilea an, în care, practic, sprijinim tinerii și avem, ca public, 21.000 de tineri NEET pentru a acorda prima de stabilitate”, a declarat ministrul interimar.

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În cazul acordării sprijinului pentru toate cele 24 de luni, un beneficiar ar putea primi în total 26.400 de lei, respectiv 12.000 de lei în primul an și 14.400 de lei în al doilea an.

Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Adrian Zvîncă, a precizat că proiectul se adresează unui număr de 21.200 de tineri șomeri, cu vârsta sub 30 de ani și domiciliul în România, care nu urmează cursuri și nu participă la programe de formare profesională.

Bugetul total este de aproximativ 855 de milioane de lei, echivalentul a 171,8 milioane de euro, iar perioada de implementare este cuprinsă între 1 septembrie 2026 și 31 decembrie 2029.

„Bugetul proiectului este de 854.853.077 lei, însemnând 171.799.288 euro. Grupul țintă este 21.200 de șomeri tineri, NEET, sub 30 de ani, cu domiciliul în România. Sunt exceptate din acest proiect județele care sunt în tranziție justă pentru a evita dubla finanțare. Avem în plan, împreună cu MIPE să găsim o soluție și pentru aceste proiecte și, bineînțeles, să scriem un proiect separat pentru tinerii din aceste județe”, a explicat președintele ANOFM.

Prin urmare, tinerii din județele incluse în mecanismul de Tranziție Justă nu sunt eligibili în cadrul acestui proiect, însă autoritățile intenționează să pregătească un program separat pentru ei.

Obiectivul principal este sprijinirea accesului la primul loc de muncă și creșterea independenței financiare a tinerilor care se află în afara pieței muncii și a sistemului educațional.

Aproape 400 de cereri depuse. Primele dosare urmează să intre la plată

Potrivit datelor prezentate de ANOFM, au fost identificate până în prezent 1.078 de persoane eligibile, iar 395 de cereri au fost deja depuse. Dintre acestea, 243 de dosare sunt în curs de procesare, în timp ce 35 au fost finalizate și urmează să intre la plată.

„Avem 1.078 de persoane eligibile identificate, 395 de cereri depuse în acest moment, 243 de dosare în procesare și 35 de dosare încheiate care vor intra în plată. Estimările pentru următoare trei luni ar fi de 754 de persoane în grupul țintă și 681 de cereri estimat”, a declarat Adrian Zvîncă.

Autoritățile estimează astfel o creștere a numărului de solicitări în lunile următoare, pe măsură ce programul devine accesibil unui număr mai mare de tineri.

PSD a cerut suspendarea hotărârii de guvern

Implementarea proiectului are loc în contextul unui litigiu privind Hotărârea de Guvern nr. 570/2026, publicată în Monitorul Oficial la 28 iulie.

Dragoș Pîslaru a afirmat că, la o zi după publicare, PSD a atacat actul normativ la Curtea de Apel București și a solicitat suspendarea acestuia.

„Discutăm de publicarea lui în Monitorul Oficial 614 din 28 iulie 2026. Ce s-a întâmplat, însă, din rațiuni politice, pe data de 29 iulie PSD a atacat la Curtea de Apel București, a cerut suspendarea acestei hotărâri de guvern”, a declarat ministrul interimar.

Potrivit explicațiilor sale, termenul privind prima cerere de suspendare s-a încheiat la 27 septembrie, iar hotărârea a intrat în vigoare a doua zi, pe 28 septembrie.

Pe 4 octombrie, PSD a depus o nouă cerere de suspendare, care are termen de judecată la Curtea de Apel București pe 21 octombrie.

În ciuda acestui demers, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și ANOFM au început implementarea proiectului, fără să aștepte următoarea decizie a instanței.

Pîslaru a subliniat că sprijinirea tinerilor NEET este o prioritate, în condițiile în care România se află, potrivit afirmațiilor sale, pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul și ponderea tinerilor care nu lucrează și nu urmează o formă de educație sau formare profesională.

Editor : A.D.