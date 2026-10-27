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Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin „Noua casă” cu un avans de 5%, pentru credite de până la 140.000 de euro

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chei de la o locuinta noua
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Ce spun parlamentarii despre reducerea avansului pentru tineri BNR și Guvernul Bolojan nu au susținut reducerea avansului la 5%

Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea cumpăra o locuință prin programul „Noua casă” cu un avans minim de 5%, inclusiv pentru finanțările cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro, față de 15% în prezent, potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat.

Propunerea legislativă, care completează OUG nr. 60/2009 privind programul „Noua casă”, a primit 102 voturi pentru și o abținere. Proiectul urmărește să faciliteze accesul tinerilor la credite pentru achiziționarea unei locuințe, prin reducerea sumei pe care aceștia trebuie să o achite din fonduri proprii.

În prezent, programul prevede un avans minim de 5% pentru finanțările de până la 70.000 de euro, echivalent în lei, și de 15% pentru cele cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro. Noua prevedere le-ar permite persoanelor care nu au împlinit 35 de ani la data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare să beneficieze de un avans de minimum 5% și pentru finanțările din a doua categorie.

De exemplu, pentru o locuință de 100.000 de euro, un avans de 15% înseamnă 15.000 de euro, în timp ce unul de 5% reprezintă 5.000 de euro. Astfel, suma necesară inițial ar fi cu 10.000 de euro mai mică, însă diferența ar trebui acoperită prin credit.

Ce spun parlamentarii despre reducerea avansului pentru tineri

Senatorul PSD Daniela Mihai a susținut că inițiativa vine în sprijinul tinerilor care au venituri stabile, dar nu dispun de economiile necesare pentru achitarea unui avans mai mare. În opinia sa, măsura ar putea contribui și la întemeierea de noi familii și la reducerea presiunii asupra pieței chiriilor.

„Măsura are un caracter inclusiv, vizând tot mai mult categoria cu venituri stabile, dar fără capital acumulat. Această propunere legislativă a mai fost folosită și în guvernări anterioare ale PSD, fiind implementată la nivel național ca schemă de sprijin pentru ocupare și mobilitate, prin construcția de locuințe de serviciu pentru medici și profesori. Este importantă facilitarea accesului la o locuință pentru tineri pe termen lung. Este esențial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri, astfel încât aceștia să își dorească să rămână în țară și să aibă propria locuință pentru a putea să-și întemeieze o familie”, a declarat Daniela Mihai.

La rândul său, senatorul AUR Cătălin Silegeanu a afirmat că susține reducerea avansului, dar a atras atenția că măsura nu rezolvă problema accesului la locuințe pentru tinerii care nu își permit credite de valori atât de mari.

„Coborârea avansului minim la cumpărarea unei locuințe cu valoare cuprinsă între 70.000 și 140.000 euro de la 15% la 5% sună foarte bine pentru agenții imobiliari, constructori și notari, care s-ar bucura de o plajă mai largă de clienți, însă adevărul este că nu mulți tineri țintesc pe locuințe de 80.000 - 100.000 euro sau chiar 140.000 euro. Măsura merită susținută, însă va trebui pe viitor să ne gândim și la categoria celor mai mulți care au nevoie de cu totul alt sistem de creditare”, a spus Silegeanu.

Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

BNR și Guvernul Bolojan nu au susținut reducerea avansului la 5%

Proiectul a primit avize și puncte de vedere negative înainte de votul din Senat. Banca Națională a României a avizat negativ inițiativa pe 17 august, iar Guvernul condus la acel moment de Ilie Bolojan a transmis, pe 17 septembrie, că nu susține adoptarea acesteia, potrivit DigiEconomic.

BNR a avertizat că reducerea avansului ar putea crește riscurile asociate creditării și ar putea contribui la noi scumpiri ale locuințelor. La rândul său, Guvernul a invocat regulile de prudență bancară, explicând că un avans de numai 5% este permis în prezent doar pentru anumite categorii de credite și că extinderea acestei facilități ar putea afecta condițiile de creditare.

„De asemenea, în urma recomandărilor formulate de Banca Națională a României, un nivel de avans de 5% a fost acceptat doar pentru anumite categorii de credite, motiv pentru care considerăm că generalizarea acestei condiții ar putea contraveni principiilor de prudențialitate care guvernează politica de creditare”, se arată în punctul de vedere transmis de Executiv.

Guvernul a criticat și faptul că proiectul stabilește vârsta de 35 de ani drept singur criteriu suplimentar pentru acordarea avansului redus, apreciind că măsura ar putea crea un tratament preferențial nejustificat față de alte categorii de persoane. Totodată, a atras atenția asupra lipsei unor reguli clare pentru contractele de credit aflate deja în derulare.

Editor : A.D.

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