Titluri de stat FIDELIS în lei și euro, cu dobânzi neimpozabile, disponibile de vineri

Persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie, începând de vineri, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, pentru titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, relatează News.ro.

”Începând de astăzi, 5 septembrie, până vineri, 12 septembrie, persoanele fizice rezidente şi nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, B.R.D. – Groupe Société Générale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti”, transmite Ministerul Finanţelor.

Aceasta este cea de-a 18-a ediţie a campaniei „România are sânge de rocker, acum şi de investitor” realizată împreună cu „Morning Glory cu Răzvan Exarhu”, Rock FM, prin care donatorii de sânge primesc cea mai bună dobândă la titlurile de stat.

Beneficii pentru donatorii de sânge: tranşele speciale în lei şi euro

Tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu scadenţă la 2 ani, dedicată tuturor celor care fac dovada donării de sânge începând cu 1 aprilie 2025, va avea o dobândă de 8,20%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

De asemenea, donatorii de sânge beneficiază şi de tranşa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în euro, cu scadenţă la 2 ani, la o dobândă de 4,10%. Plafonul maxim în cazul instrumentului dedicat donatorilor în euro este de 20.000 euro, iar suma minimă ce poate fi subscrisă este de 100 euro, echivalentul unui titlu în euro.

În afară de tranşele speciale, ediţia FIDELIS care debutează vineri, 5 septembrie, va conţine şi următoarele emisiuni:

în lei:

de 7,20% - cu scadenţa la 2 ani

de 7,60% - cu scadenţa la 4 ani

de 7,90% - cu scadenţa la 6 ani

în euro:

de 3.10% - cu scadenţa la 2 ani

de 5.25% - cu scadenţa la 5 ani

de 6.50% - cu scadenţa la 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.

Banii pot fi retraşi oricând, iar câştigurile sunt neimpozabile

În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.

Deţinătorii de titluri de stat FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la scadenţă pot reinvesti disponibilităţile neridicate la scadenţă, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.

De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere.



Informaţii privind termenii şi condiţiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate la secţiunea Datorie Publică şi pe paginile instituţiilor partenere (www.btcapitalpartners.ro; www.bcr.ro; www.brd.ro; www.unicredit.ro ; www.tradeville.ro;www.bvb.ro - Programul FIDELIS).

Rezultate FIDELIS

De la lansarea programului, FIDELIS a atras aproape 55 miliarde lei prin peste 438 mii subscrieri. În acelaşi timp, un aspect important este sprijinul acordat donării de sânge, prin condiţiile speciale oferite donatorilor, care primesc un punct procentual în plus la dobândă. Donatorii-investitori au investit peste 3.61 miliarde lei prin peste 41 mii subscrieri în titlurile de stat FIDELIS, de la începutul parteneriatului cu Rock FM.

În ediţia din august a fost lansată tranşa denominată în euro cu scadenţă de 10 ani, care s-a bucurat de un interes crescut din partea investitorilor, devenind cel mai vândut instrument: subscrieri de peste 589 milioane lei, echivalentul a peste 38% din totalul atras în această emisiune.

Editor : M.C