Titlurile de stat FIDELIS din iunie au fost listate la BVB. Investitorii au subscris peste 936 de milioane de lei

Ministerul Finanțelor a listat vineri, la Bursa de Valori București (BVB), ediția din luna iunie a titlurilor de stat FIDELIS, după ce investitorii au subscris, în perioada 15-22 iunie, peste 936 de milioane de lei. Pe parcursul perioadei de ofertă au fost plasate 11.017 ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 442,68 milioane de lei și 95,38 milioane de euro, echivalentul a 494,11 milioane de lei.

Tranșa specială în lei dedicată donatorilor de sânge, cu scadență de doi ani, a atras investiții de 75,48 milioane de lei, prin 1.789 de ordine de subscriere.

De asemenea, tranșa în euro dedicată donatorilor, cu scadență de 10 ani, a atras subscrieri de 16,33 milioane de euro, echivalentul a 84,59 milioane de lei, prin 1.711 ordine.

Cea mai mare cerere din întreaga ediție s-a înregistrat pentru titlurile în lei cu scadența de doi ani, care au atras 256,89 milioane de lei prin 2.235 de ordine de subscriere.

Celelalte emisiuni în lei, cu scadențe de patru și zece ani, au atras investiții de 61 milioane de lei, prin 674 de ordine, respectiv de 49,29 milioane de lei, prin 819 ordine.

În ceea ce privește emisiunile în euro, pe lângă tranșa dedicată donatorilor de sânge, titlurile cu scadență de zece ani au atras subscrieri de 31,25 milioane de euro, echivalentul a 161,88 milioane de lei, prin 1.431 de ordine.

Totodată, emisiunile cu scadențe de trei și cinci ani au atras 30,13 milioane de euro, echivalentul a 156,09 milioane de lei, respectiv 17,67 milioane de euro, echivalentul a 91,54 milioane de lei.

Investițiile în programul FIDELIS au depășit 69 de miliarde de lei

De la lansarea Programului FIDELIS, investițiile totale atrase de la populație au depășit pragul de 69 de miliarde de lei, prin intermediul a peste 593.000 de subscrieri, potrivit Ministerului Finanțelor.

În primele șase luni ale anului 2026, cele șase ediții ale programului au atras investiții de peste 7,69 miliarde de lei, fiind plasate în total 87.669 de ordine de subscriere.

În același timp, donatorii de sânge au investit în acest an peste 633 de milioane de lei, prin 14.876 de ordine de subscriere.

Titlurile de stat FIDELIS sunt considerate instrumente financiare cu risc redus, iar veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital realizate la Bursa de Valori București sunt neimpozabile.

Editor : A.D.