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Exclusiv Topul orașelor din România unde oamenii nu își plătesc amenzile rutiere. Unele restanțe sunt mai vechi de 25 de ani

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Ce sancțiuni riscă șoferii și pasagerii care nu poartă centura de siguranță. Foto Getty Images
Foto: Getty Images
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Din articol
Statul nu reușește să colecteze amenzile Cine încasează cei mai puțini bani Amendă neplătită din anul 2000

Peste 48 de milioane de lei, atât au de recuperat jumătate din primăriile marilor orașe din România din amenzi rutiere restante doar pentru anul 2025. Potrivit datelor obținute de Digi24, în evidențele unor primării încă apar amenzi neplătite de mai bine de 25 de ani. 

Statul nu reușește să colecteze amenzile

Primăriile nu reușesc să colecteze integral amenzile rutiere. Anul trecut, gradul mediu de colectare la nivel național a fost de 63,2%. Digi24 a cerut date de la 20 de primării din țară, ale orașelor reședință de județ, iar datele furnizate de acestea arată că au de recuperat doar de anul trecut proximativ 48 de milioane de lei din sancțiunile de pe șosele.

În total, amenzile neîncasate la nivelul celor 20 de județe ajung la 144 milioane de lei. Prin comparație, cu acești bani s-ar putea reabilita aproximativ 50 de kilomentri de drum județean.

Cine încasează cei mai puțini bani

Cel mai scăzut procentaj în ceea ce privește amenzile rutiere neplătite se înregistrează în sudul țării. În Craiova și Râmnicu Vâlcea, doar 16% din amenzile rutiere înregistrate au fost și plătite.

La Craiova restanțele de anul trecut se ridică la 3 milioane de lei. În Timișoara suma totală a amenizilor neplătite anul trecut ajunge la 21 de milioane de lei, iar primăria Buzău are de recuperat 11,6 milioane de lei.

  • Timișoara: 21 milioane lei;
  • Buzău: 11,6 milioane lei;
  • Craiova: 3 milioane lei;

La polul opus, în Cluj Napoca și Oradea gradul de colectare a amenzilor e peste 80%.

Amendă neplătită din anul 2000

În 5 orașe se înregistrează amenzi neplătite de peste 20 de ani, iar recordul este la Focșani, unde în statisticile primăriei apare o amendă rutieră neplătită din anul 2000. La Craiova și Deva există restanțe din 2002, la Sibiu din 2003, iar la Târgoviște amenzi restante din 2005. 

Editor : A.G.

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