Tot mai multe oraşe din România au introdus taxe pentru turişti de la 1 ianuarie 2026. Câți bani vor încasa primăriile

Data publicării:
Every Day Life In Romania
Foto: Guliver/GettyImages
Tot mai multe orașe din România au ales să impună sau să mențină taxe speciale pentru turiștii care se cazează pe raza localităților. Măsura are ca scop creșterea veniturilor la bugetele locale și finanțarea proiectelor de promovare turistică, infrastructură și servicii pentru vizitatori. În contextul valului de majorări fiscale, mai multe administrații locale au decis ca noile taxe să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

Printre cele mai cunoscute destinații vizate se află Brașovul și stațiunea Poiana Brașov. Aici, turiștii vor plăti o taxă totală de 12 lei pentru fiecare zi de sejur.

Suma este compusă din 7 lei pentru promovarea turistică și 5 lei pentru serviciile Salvamont.

Majorarea a fost aprobată anul trecut de Consiliul Local Brașov și se aplică tuturor celor care se cazează în zonă.

Taxă turistică și în Capitală

De la 1 ianuarie 2026, și Bucureștiul a introdus o taxă turistică.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat o contribuție de 10 lei pentru fiecare noapte de cazare.

Potrivit estimărilor autorităților, această măsură ar putea aduce la bugetul Capitalei aproximativ 15 milioane de lei pe an, bani care ar urma să fie folosiți pentru promovarea turistică și îmbunătățirea infrastructurii.

Sibiu mizează pe un procent din valoarea cazării

Un model diferit a fost ales de autoritățile din Sibiu.

Începând cu 1 ianuarie 2026, turiștii care se cazează în oraș vor plăti o taxă hotelieră specială în valoare de 2% din costul total al cazării.

Banii vor fi direcționați către programe de dezvoltare turistică și culturală, menite să susțină atractivitatea orașului.

Taxe zilnice în orașele turistice mai mici

Și orașele turistice mai mici au decis să aplice astfel de contribuții.

La Câmpulung Moldovenesc, Consiliul Local a aprobat, la finalul anului trecut, o taxă de 2 lei pe zi pentru fiecare turist cazat, cu excepția copiilor sub 2 ani.

În Târgu Neamț, taxa ajunge la 5 lei pe zi de sejur.

Măsuri similare există și în alte destinații populare din România, precum Oradea, Suceava sau Constanța, unde turiștii, indiferent dacă sunt români sau străini, trebuie să plătească o taxă suplimentară pentru fiecare noapte de cazare.

Autoritățile locale susțin că aceste sume sunt necesare pentru finanțarea promovării turistice, a evenimentelor culturale și a serviciilor destinate vizitatorilor, însă pentru turiști ele se adaugă la costurile deja ridicate ale vacanțelor în România.

