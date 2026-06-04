Tot mai mulți români caută protecție financiară pe fondul temerilor legate de economie. Asigurările de locuință, în topul interesului

Instabilitatea financiară a devenit principala preocupare a românilor, depășind inclusiv temerile legate de sănătate sau siguranța locuinței, potrivit celui mai recent Barometru UNSAR-IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România. Studiul arată și o creștere a interesului pentru asigurările de locuință, sănătate și viață.

Datele prezentate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) arată că opt din zece români sunt îngrijorați de o posibilă instabilitate financiară.

Potrivit barometrului, 77% dintre respondenți spun că sunt preocupați de riscurile asociate locuinței și bunurilor materiale, în timp ce 72% indică temeri legate de viață și sănătate.

În același timp, peste jumătate dintre români, respectiv 55%, afirmă că sunt îngrijorați de evenimente sociale, politice sau globale, pe fondul contextului economic și geopolitic actual.

Asigurarea locuinței, cea mai căutată poliță

Barometrul arată că interesul românilor pentru asigurările facultative este în creștere, în special pentru polițele care oferă protecție financiară în cazul unor evenimente neprevăzute.

În topul asigurărilor pentru care respondenții spun că au un interes mai mare se află asigurarea locuinței, indicată de 57% dintre participanți, în creștere cu două puncte procentuale față de ediția anterioară.

Pe următoarele locuri se află asigurările de călătorie și cele voluntare de sănătate, ambele menționate de câte 48% dintre respondenți.

Asigurările de viață au urcat cu patru puncte procentuale și ajung la un nivel de interes de 43%.

„Rezultatele acestei ediţii a Barometrului UNSAR-IRES arată că românii conştientizează tot mai mult impactul pe care evenimentele neprevăzute îl pot avea asupra echilibrului financiar al familiei. Creşterea frecvenţei şi a severităţii fenomenelor meteo extreme sau a incendiilor au contribuit cu siguranţă la interesul în creştere pentru asigurările de locuinţe, iar faptul că asigurările de sănătate şi cele de viaţă se regăsesc printre principalele opţiuni indicate de respondenţi confirmă preocuparea tot mai mare pentru protejarea sănătăţii, a veniturilor şi a bunăstării financiare pe termen lung”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

Ce i-ar determina pe români să încheie mai multe asigurări

Întrebați ce i-ar convinge să încheie o asigurare facultativă, cei mai mulți respondenți au indicat veniturile mai ridicate.

Astfel, 36% dintre participanți spun că ar fi mai interesați de polițe dacă ar avea venituri mai mari. Alți 26% consideră că facilitățile fiscale acordate de stat ar putea stimula încheierea de asigurări, iar 24% spun că o mai bună informare privind beneficiile și rolul asigurărilor ar influența decizia de cumpărare.

Barometrul UNSAR-IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România este realizat anual și urmărește modul în care românii percep principalele riscuri cu care se confruntă și interesul pentru soluțiile de protecție financiară.

Studiul a fost realizat în perioada 21 aprilie - 5 mai 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.026 de persoane cu vârste între 18 și 50 de ani.

Editor : A.D.