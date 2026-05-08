Live TV

Video Tot mai puțini vizitatori la operele lui Constantin Brâncuși. Numărul turiștilor care ajung în Târgu Jiu a scăzut cu aproape un sfert

Data publicării:
opere constantin brancusi
Ansamblul Monumental Constantin Brâncuși, de la Târgu Jiu, a fost inclus în Patrimoniul UNESCO în 2024. Sursa foto: colaj Guliver/Getty Images & Profimedia Images

Turismul are de suferit ca urmare a scumpirilor în lanț. De la costurile cu combustibilul, tarifele la cazare sau nota de plată de la restaurant - toate i-au făcut pe români să renunțe la vacanțe, fie ele și doar de un weekend. În Târgu Jiu, de pildă, numărul turiștilor care au mers să vadă operele lui Brâncuși, anul acesta, s-a redus cu aproape un sfert, ceea ce afectează, inevitabil, și afacerile din zonă.

Coloana fără sfârșit, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului atrag tot mai puțini turiști.

„E o situație care se întâmplă în întreaga țară. Sunt costurile vieții care au crescut, au făcut ca numărul de turiști să scadă”, spune un bărbat din Târgu Jiu.

„Totul e foarte scump!”, e de părere cineva.

„Au scăzut, într-adevăr, veniturile, dar și lipsa timpului”, completează altcineva.

De la începutul anului, numărul turiștilor care s-au cazat în pensiunile și hotelurile din Gorj a scăzut cu peste 20% față de anul trecut.

„ În ceea ce privește luna februarie, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din județul Gorj au înregistrat un număr de 7.686. Comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, sosirile turiștilor au înregistrat o scădere cu 26%”, explică Ion Chiliban, reprezentantul Direcției Județene de Statistică Gorj.

„Chiar de anul trecut a început scăderea, odată cu diminuarea la jumătate a voucherelor de vacanță, deci, chiar foarte mult. Și iarna asta, cu toate că am avut zăpadă de mare, turiștii tot așa - sub jumătate. Românii au 'crize': au crize financiare, economice și politice, bineînțeles”, susține Constantin Pănescu, hotelier.

Autoritățile locale dau vina pe lipsa promovării zonei.

„Acest județ, de exemplu, nu are o podgorie, nu are în acest moment un vin”, spune viceprimarul orașului Târgu Jiu, Adrian Tudor.

Ansamblul Monumental Constantin Brâncuși, de la Târgu Jiu, a fost inclus în Patrimoniul UNESCO încă din 2024.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
2
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
3
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
4
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
claudiu manda, mimica dezamagita
5
Claudiu Manda spune că social democrații au două posibilități. „Nu este o lovitură de...
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Digi Sport
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
productie capsuni
„Plantele au suferit”. Producția de căpșuni românești, afectată de capriciile vremii. Cu cât se vinde acum kilogramul în piețe
irigatii culturi agricole
A început campania de irigații, momentul din an așteptat cu nerăbdare în agricultură. Cum arată rezerva de apă după iarnă
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul disperării, după ce blocada i-a adus în prima linie a războiului Iran-SUA
New York, United States. 30th Aug, 2025. A Spirit Airlines Airbus A321-231 tail number N662NK airplane taxiing to runway for takeoff at LaGuardia Airport in the Queens borough of New York City. Credit: SOPA Images Limited/Alamy Live News
Scumpirea combustibilului închide o companie aeriană low-cost americană: „A fost lovitura finală”
pompa de alimentare cu combustibil
Noi scumpiri la pompă: prețurile la carburanți au urcat pentru a patra zi la rând. Avertismentul specialiștilor
Recomandările redacţiei
Dominic Fritz
Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni
Strâmtoarea Ormuz
Ce rol au jucat aliații în decizia lui Trump de a opri operaținea...
Kelemen Hunor. Foto- Facebook
Kelemen Hunor: Trebuie un premier care poate fi acceptat de toată...
Avion
Algeria, posibilă placă turnantă pentru flota fantomă a Rusiei...
Ultimele știri
Un ziar ucrainean analizează criza politică de la București: România ar putea ocupa locul deținut de Viktor Orban până de curând
Motivul morbid pentru care hantavirusul care s-a răspândit pe un vas de croazieră este puțin probabil să declanșeze o nouă pandemie
Taxa de pod Giurgiu - Ruse se schimbă din iunie 2026. Cum plătești online și scapi de cozile spre Grecia și Bulgaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate deveni campioană sâmbătă, cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Supercomputerul Opta a decis. Cum poate Universitatea Craiova să o bată pe CFR și să se apropie la 90 de...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Ultima postare a starului de reality show care a murit în vacanță: "Viața e grea uneori, dar încerc să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Pro FM
Lora, mesaj emoționant dedicat soțului ei, care a împlinit 41 de ani. Fanii au reacționat: „Să fiți fericiți!”
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Pensionar cu 1.200 lei pensie NU a primit ajutorul de 500 lei. De ce? În ce zi intră pensia pe card?
Digi FM
Actrița care nu a mai ieșit din casă din ianuarie cere dreptul la moarte asistată: „Fiecare zi este o luptă”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă