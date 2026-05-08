Turismul are de suferit ca urmare a scumpirilor în lanț. De la costurile cu combustibilul, tarifele la cazare sau nota de plată de la restaurant - toate i-au făcut pe români să renunțe la vacanțe, fie ele și doar de un weekend. În Târgu Jiu, de pildă, numărul turiștilor care au mers să vadă operele lui Brâncuși, anul acesta, s-a redus cu aproape un sfert, ceea ce afectează, inevitabil, și afacerile din zonă.

Coloana fără sfârșit, Masa Tăcerii și Poarta Sărutului atrag tot mai puțini turiști.

„E o situație care se întâmplă în întreaga țară. Sunt costurile vieții care au crescut, au făcut ca numărul de turiști să scadă”, spune un bărbat din Târgu Jiu.

„Totul e foarte scump!”, e de părere cineva.

„Au scăzut, într-adevăr, veniturile, dar și lipsa timpului”, completează altcineva.

De la începutul anului, numărul turiștilor care s-au cazat în pensiunile și hotelurile din Gorj a scăzut cu peste 20% față de anul trecut.

„ În ceea ce privește luna februarie, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din județul Gorj au înregistrat un număr de 7.686. Comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, sosirile turiștilor au înregistrat o scădere cu 26%”, explică Ion Chiliban, reprezentantul Direcției Județene de Statistică Gorj.

„Chiar de anul trecut a început scăderea, odată cu diminuarea la jumătate a voucherelor de vacanță, deci, chiar foarte mult. Și iarna asta, cu toate că am avut zăpadă de mare, turiștii tot așa - sub jumătate. Românii au 'crize': au crize financiare, economice și politice, bineînțeles”, susține Constantin Pănescu, hotelier.

Autoritățile locale dau vina pe lipsa promovării zonei.

„Acest județ, de exemplu, nu are o podgorie, nu are în acest moment un vin”, spune viceprimarul orașului Târgu Jiu, Adrian Tudor.

Ansamblul Monumental Constantin Brâncuși, de la Târgu Jiu, a fost inclus în Patrimoniul UNESCO încă din 2024.

reporter: Anamaria Ianc

Editor : Izabela Zaharia