Salariile românilor scad de la o lună la alta: 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de cinci ori mai mult decât alții. De la sub 3 mii de lei în asistență socială sau pescuit la peste 15 mii de lei, în petrol și gaze. „Totul merge în declin”, sunt de părere românii de rând.

Salariul mediu net a scăzut, în aprilie 2026, cu aproape 100 de lei, la sub 5.900 de lei. Încă 10% din câștig a fost mâncat de inflație.

„Mai nimic nu ne mai putem permite în ziua de astăzi, pentru că chiar sunt prețurile foarte mari. Trăim așa, de la o lună la altă... Măcar supraviețuim, dacă nu se poate altfel”, spune o doamnă.

„E evident că a scăzut puterea de cumpărare și, da, economic o ducem un pic mai rău”, constată cineva.

„Încă se practică minimul pe economie, într-o situație în care oamenii au chirii. Jumătate din salariu îl dau pe chirie”, mărturisește altcineva.

La stat, cel mai mult s-au redus salariile în Educație, cu peste două procente. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3% - o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii.

„În perioada Sărbătorilor pascale se mai acordă anumite prime, dar, după cum arată datele furnizate de INS, vedem o scădere. Inflația 'mușcă' puternic, constant, și nu da semne că se va opri în perioada următoare”, e de părere sociologul Ciprian Iftimoaei.

Alina este trainer în domeniul financiar-bancar, iar compania la care lucra a făcut disponibilizări, din cauza dificultăților economice. S-a orienat spre antreprenoriat, dar a constatat că banii nu mai circulă ca înainte.

„Lumea e mult mai reticență în a cumpără, în a atrage clienți, în a încasa. Aici e cea mai mare dificultate”, mărturisește Alina Bucur, antreprenor din Iași.

Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%. Pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare.

„Totul merge în declin. Țară se va duce de râpă, vom intra în recesiune, clar”, concluzionează altcineva.



Cel mai mare salariu mediu este în industria petrolului și a gazelor naturale, 15.400 de lei net. La coada clasamentului, cu un venit net de cinci ori mai mic, puțin sub 3000 de lei pe lună, sunt angajații din acvacultură și asistență socială.

Domeniile cu cele mai mari salarii nete în aprilie 2026

sursa: INS

Extracția petrolului brut și a gazelor naturale: 15.429 lei

Programare și consultanță în IT: 14.249 lei

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului: 12.639 lei

Activități de servicii în extracție: 11.238 lei

Transporturi aeriene: 10.970 lei

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia