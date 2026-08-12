Transport ilegal cu 50 de oi, oprit în Vaslui. Animalele au fost plasate sub sechestru, iar șoferul a fost amendat cu 20.000 de lei

Un transport ilegal cu 50 de ovine a fost depistat miercuri, 12 august, în localitatea Tutova, județul Vaslui, în urma unui control în trafic. Potrivit ANSVSA, animalele erau transportate fără documente sanitar-veterinare și fără crotalii, într-un vehicul neautorizat pentru transportul de animale vii. Transportatorul a fost amendat cu 20.000 de lei, iar ovinele au fost plasate sub sechestru sanitar-veterinar în vederea eutanasierii și neutralizării.

Controlul a avut loc în jurul orei 11:00, în zona Coroiu din localitatea Tutova, în contextul intensificării verificărilor în trafic după ridicarea recentă a restricțiilor de mișcare a rumegătoarelor mici.

Echipa de control a fost formată din reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui și ai Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

„Acțiunea a avut loc astăzi, 12.08.2026, în jurul orei 11:00, pe raza localității Tutova (zona Coroiu), în contextul intensificării controalelor în trafic după ridicarea recentă a restricțiilor de mișcare a rumegătoarelor mici. Controlul a fost efectuat de un echipaj mixt format din reprezentanți ai DSVSA Vaslui și ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui”, a transmis ANSVSA.

Niciuna dintre cele 50 de oi nu avea crotalii

În urma verificărilor, inspectorii au constatat că transportul nu avea certificat sanitar-veterinar de sănătate, document de mișcare sau formular de proveniență.

De asemenea, niciuna dintre cele 50 de ovine nu avea crotalie auriculară, astfel că autoritățile nu au putut verifica istoricul medical al animalelor sau exploatația din care proveneau.

Potrivit declarațiilor șoferului, animalele au fost cumpărate din județele Iași și Vaslui și urmau să ajungă în localitatea Babadag.

Inspectorii au constatat și încălcări ale normelor privind bunăstarea animalelor. Autoutilitara nu era autorizată sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii, iar ovinele erau ținute într-un spațiu fără ventilație corespunzătoare și fără condițiile minime pentru protecția împotriva stresului termic sau a rănirii.

ANSVSA a avertizat că astfel de transporturi pot reprezenta un risc pentru răspândirea bolilor, în actualul context epidemiologic.

„În contextul epidemiologic actual, marcat de evoluția unor boli severe la nivel regional și național - cum ar fi Pesta Micilor Rumegătoare (PMR), Variola Ovină și Caprină (VOC) și Pesta Porcină Africană (PPA) - astfel de acțiuni iresponsabile reprezintă un risc major de difuzare a virusurilor și pot genera pagube economice imense pentru crescătorii de bună-credință”, se arată în comunicatul autorității.

Animalele au fost puse sub sechestru și urmează să fie eutanasiate

Transportatorul a primit amenda maximă prevăzută de legislația în vigoare, de 20.000 de lei. Toate cele 50 de ovine au fost plasate sub sechestru sanitar-veterinar și urmează să fie eutanasiate și neutralizate, potrivit procedurilor aplicabile animalelor fără identitate și origine cunoscută care au fost introduse ilegal în circuit.

„Măsurile luate de autorități pentru sprijinirea crescătorilor de animale și protejarea sectorului zootehnic pot fi eficiente doar dacă există o responsabilitate maximă din partea tuturor celor implicați în lanțul de mișcare a animalelor. Nu vom tolera nicio abatere care pune în pericol siguranța sanitar-veterinară a țării. Controalele în trafic vor rămâne extrem de stricte, iar cei care aleg să transporte animale ilegal, fără acte și fără elemente de trasabilitate, vor suporta cele mai aspre sancțiuni legale”, a declarat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

ANSVSA le cere proprietarilor de animale, comercianților și transportatorilor să respecte legislația și avertizează că mișcarea animalelor fără documente și fără crotalii este interzisă.

Editor : A.D.