Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi: „Beneficiul trebuie să se reflecte la pompă”

IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Parlamentului și Guvernului să intervină de urgență pentru eliminarea prevederilor care permit diminuarea sau chiar absorbirea efectului reducerii accizei la motorină pe anumite verigi ale lanțului de formare a prețului.

Pentru perioada 16-31 august, statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important cu scopul de a diminua costurile suportate de economie, mediul de afaceri și consumatorii finali, arată comunicatul de presă al IMM România.

Organizațiile din transport susțin însă că, în forma actuală, Legea nr. 162/2026 permite apariția unor dezechilibre în mecanismul de limitare a adaosului comercial.

Transportatorii cer eliminarea unei „breșe” din lege

Potrivit IMM România și FORT, art. 2 alin. (11) din Legea nr. 162/2026 exclude de la mecanismul de limitare a adaosului comercial activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul și prima vânzare a produselor petroliere importate.

Cele două organizații consideră că această excepție creează o vulnerabilitate în mecanismul de plafonare, întrucât marja comercială ar putea fi redistribuită între diferitele verigi ale lanțului de formare a prețului.

„O reducere de acciză reprezintă un efort asumat de bugetul public cu un obiectiv economic precis: reducerea costului carburantului și, implicit, diminuarea presiunii asupra companiilor și consumatorilor. Acest obiectiv nu poate fi considerat atins în momentul adoptării măsurii fiscale, ci numai atunci când efectul ei se regăsește efectiv în prețul final”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

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FORT: „Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil”

Transportatorii susțin că sunt printre cei mai afectați dacă reducerea accizei nu se reflectă în prețul efectiv al motorinei.

„Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil asupra prețului motorinei. Transportatorii nu pot beneficia de o reducere fiscală doar la nivel teoretic. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis”, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

IMM România și FORT cer Parlamentului modificarea de urgență a art. 2 alin. (11) din Legea nr. 162/2026, astfel încât mecanismul de limitare a adaosului sau marjei comerciale să se aplice efectiv pe întregul lanț relevant de formare a prețului.

Organizațiile consideră că trebuie incluse și zona importului, rafinării și primei vânzări.

E cerută monitorizarea prețului la pompă

Transportatorii solicită și monitorizarea efectului reducerii accizei asupra prețului final al motorinei. În acest fel, ar putea fi identificată și evaluată diferența dintre avantajul fiscal acordat de stat și reducerea efectivă a prețului plătit la pompă.

„Dacă statul renunță la venituri fiscale pentru reducerea prețului motorinei, beneficiul trebuie să ajungă la cel pentru care măsura a fost adoptată: economia și consumatorul final”, susțin IMM România și FORT.

„Nu poate fi considerată eficientă o intervenție publică al cărei efect economic poate fi neutralizat prin redistribuirea marjelor comerciale între verigi. Solicităm coerență legislativă, trasabilitate economică și eficiență reală a măsurii adoptate de stat”, mai spune comunicatul.

Editor : Ana Petrescu