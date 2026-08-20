Live TV

Transportatorii cer garanții că reducerea accizei ajunge la șoferi: „Beneficiul trebuie să se reflecte la pompă”

Data publicării:
pompa de benzina
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Transportatorii cer eliminarea unei „breșe” din lege FORT: „Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil” E cerută monitorizarea prețului la pompă

IMM România și Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Parlamentului și Guvernului să intervină de urgență pentru eliminarea prevederilor care permit diminuarea sau chiar absorbirea efectului reducerii accizei la motorină pe anumite verigi ale lanțului de formare a prețului.

Pentru perioada 16-31 august, statul a redus cu 20% acciza la motorină, asumându-și un efort bugetar important cu scopul de a diminua costurile suportate de economie, mediul de afaceri și consumatorii finali, arată comunicatul de presă al IMM România.

Organizațiile din transport susțin însă că, în forma actuală, Legea nr. 162/2026 permite apariția unor dezechilibre în mecanismul de limitare a adaosului comercial.

Transportatorii cer eliminarea unei „breșe” din lege

Potrivit IMM România și FORT, art. 2 alin. (11) din Legea nr. 162/2026 exclude de la mecanismul de limitare a adaosului comercial activitățile de rafinare și prima vânzare a produselor rezultate din procesarea țițeiului, precum și importul și prima vânzare a produselor petroliere importate.

Cele două organizații consideră că această excepție creează o vulnerabilitate în mecanismul de plafonare, întrucât marja comercială ar putea fi redistribuită între diferitele verigi ale lanțului de formare a prețului.

„O reducere de acciză reprezintă un efort asumat de bugetul public cu un obiectiv economic precis: reducerea costului carburantului și, implicit, diminuarea presiunii asupra companiilor și consumatorilor. Acest obiectiv nu poate fi considerat atins în momentul adoptării măsurii fiscale, ci numai atunci când efectul ei se regăsește efectiv în prețul final”, a declarat Florin Jianu, președintele IMM România.

Citește și: Plinul făcut pe credit: transportatorii și fermierii vor putea să-și finanțeze carburanții în rate, cu sprijin de la stat

FORT: „Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil”

Transportatorii susțin că sunt printre cei mai afectați dacă reducerea accizei nu se reflectă în prețul efectiv al motorinei.

„Reducerea accizei trebuie să producă un efect măsurabil asupra prețului motorinei. Transportatorii nu pot beneficia de o reducere fiscală doar la nivel teoretic. Dacă avantajul fiscal este absorbit pe lanț înainte ca produsul să ajungă la consumatorul final, atunci obiectivul intervenției statului este compromis”, a afirmat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

IMM România și FORT cer Parlamentului modificarea de urgență a art. 2 alin. (11) din Legea nr. 162/2026, astfel încât mecanismul de limitare a adaosului sau marjei comerciale să se aplice efectiv pe întregul lanț relevant de formare a prețului.

Organizațiile consideră că trebuie incluse și zona importului, rafinării și primei vânzări.

E cerută monitorizarea prețului la pompă

Transportatorii solicită și monitorizarea efectului reducerii accizei asupra prețului final al motorinei. În acest fel, ar putea fi identificată și evaluată diferența dintre avantajul fiscal acordat de stat și reducerea efectivă a prețului plătit la pompă.

„Dacă statul renunță la venituri fiscale pentru reducerea prețului motorinei, beneficiul trebuie să ajungă la cel pentru care măsura a fost adoptată: economia și consumatorul final”, susțin IMM România și FORT.

„Nu poate fi considerată eficientă o intervenție publică al cărei efect economic poate fi neutralizat prin redistribuirea marjelor comerciale între verigi. Solicităm coerență legislativă, trasabilitate economică și eficiență reală a măsurii adoptate de stat”, mai spune comunicatul.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medic
1
Cum a ajuns un medic din Tulcea, specializat în oncologie şi hematologie pediatrică, să...
Azerbaijan and Russia flags on the cracked concrete wall with soldier shadow
2
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat...
Aproximativ 36.000 lire sterline descoperite asupra a doi cetăţeni români pe Aeroportul Otopeni
3
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni...
Cathay Pacific
4
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România...
Hervisse
5
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%...
Simona Halep nu uită și nu iartă: l-a "îngenuncheat" pe Nick Kyrgios cu câteva cuvinte și o poză
Digi Sport
Simona Halep nu uită și nu iartă: l-a "îngenuncheat" pe Nick Kyrgios cu câteva cuvinte și o poză
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
o mana pe pompa de benzina care umple masina
Cristian Bușoi explică de ce nu se vede imediat la pompă reducerea accizei: Există două categorii de stocuri de motorină
pompa de carburant
Cu cât s-a ieftinit motorina duminică, după reducerea accizei cu 20%. Unde se găsește combustibil sub pragul de 10 lei/l
pompa de benzina motorina
Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane în Europa, iar analiștii avertizează că prețurile vor rămâne ridicate
pompa de benzina verde
Scădere ușoară a prețului carburanților după ce a fost plafonat adaosul comercial. Când e așteptată o nouă ieftinire
plin de motorina
Criza carburanților: motorina a sărit de 10,5 lei/litru și a atins un nou record istoric. Românii așteaptă intervenția Guvernului
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru anunță cu ce variantă de lege a salarizării merge la...
Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu, mesaj înaintea negocierilor de la Cotroceni privind...
termocentrala turceni
Termocentrala Turceni a fost oprită în plină criză energetică, din...
un termeometru si o femeie pe fundal
Aproape toată țara intră sub cod portocaliu și galben. ANM a extins...
Ultimele știri
O femeie care ţinea zeci de câini în condiţii îngrozitoare a fost trimisă în judecată pentru uciderea şi schingiuirea animalelor
Focar de variolă la oi și capre în Brăila. Autoritățile au mobilizat 50 de experți pentru a limita răspândirea bolii
O pensionară din București a plătit doi oameni să-i facă curățenie în casă și a rămas fără bijuterii de 150.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune zodia ta despre relația cu banii. Nativii care economisesc și cei care cheltuie tot
Cancan
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o...
Fanatik.ro
Cosmin Matei rupe tăcerea după ce a fost suspendat 9 luni: „Mă antrenez în parc și în săli de fitness!”
editiadedimineata.ro
Franța anchetează o campanie de dezinformare care vizează candidați la prezidențialele din 2027
Fanatik.ro
Hendrick Klein, primul mare interviu despre CFR Cluj: „Nu vreau să copiez modelul Manchester City sau Red...
Adevărul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de...
Playtech
Buletinul nou cu care nu poți ieși din România. Aproape 10% dintre cei care și-au schimbat actul l-au ales
Digi FM
Puștiul din cel mai vizionat videoclip din istoria YouTube își face debutul în K-pop. Cum arată acum copilul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bernadette Szocs a plecat din România și a publicat imagini de pe "Insula miliardarilor"
Pro FM
Dakota Johnson, din nou singură. Actrița s-a despărțit de muzicianul Role Model după doar câteva luni de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Am crescut admirându-l pe Leonardo DiCaprio pe marele ecran”. Mărturisire emoționantă a lui Sebastian Stan
Adevarul
Un român condamnat pentru omor în țară a ucis din nou după ce s-a mutat în Marea Britanie. Victima, un...
Newsweek
Indexarea pensiilor în 2025 și 2026 a fost anulată. Vor mai primi pensionarii banii pierduți în ultimii 2 ani?
Digi FM
Lewis Hamilton, fotografie romantică pe plajă alături de Kim Kardashian. Postarea de 3,4 milioane de like-uri
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un truc simplu te poate ajuta să reduci timpul petrecut pe telefon. Cercetătorii spun că funcționează mai...
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
Mesaj bizar al mamei lui Hayden Panettiere după moartea timpurie a actriței: "Și-a pierdut drumul și îmi...
UTV
Salma Hayek a devenit bunică la 59 de ani. Momentul adorabil alături de nepotul ei