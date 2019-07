2.500 de ore pierdute din cauza zborurilor anulate sau întârziate. În ce condiții puteți primi despăgubiri

2500 de ore au pierdut vara trecută turiştii din cauza zborurilor întârziate sau anulate. Peste 630.000 de pasageri au ajuns la destinaţia dorită după multe ore de aşteptare. În astfel de situaţii, pasagerii au dreptul la despăgubiri şi cazare gratuită dacă problemele apar din cauza companiei aeriene. Specialiştii în turism spun că vara aceasta va fi şi mai haotică.

Andreea Milea, jurnalist Digi24: Anul trecut, turiştii au pierdut 2.500 de ore din vacanţă din cauza întârzierilor companiilor aeriene. Peste 600.000 de pasageri au avut zborurile amânate, iar dintre acestea aproape 6.000 au avut întârzieri mai mari de 15 minute."

A păţit-o Iulian. Vara trecută zborul spre Portugalia i-a fost anulat după ce piloţii companiei aeriene au intrat în grevă.

Iulian, pasager: Am primit un mesaj prin care ne-au anunţat că ni s-a anuluat zborul şi ne-a dat două opţiuni: să ne recuperăm banii sau să book-uim alt avion. Am ales să plecăm cu un avion mai târziu. 12 ore cred.

Cătălin a trecut printr-o situaţie similară.

Cătălin, pasager: Zburam din Polonia spre România şi a trebuit să stau o noapte în Polonia. (Ați fost despăgubit?) Nu, doar voucher pentru cazare, masă şi apoi un zbor spre casă. Probleme la o roată, la un tren de aterizare.

Pasager: În drumul meu spre România am avut o întârziere de o oră şi jumătate. Am mai avut o întârziere atunci când motorul nu mergea cum trebuie şi au lucrat pentru repararea lui. Cea mai mare întârziere a fost de 8 ore. A fost un zbor din Olanda spre Israel. Am primit cina și pentru că era un zbor de noapte, am avut şi opţiunea de a merge la hotel.

Şi aeroportul din Cluj este aglomerat în lunile de vară.

Măriuţa Pop, jurnalist Digi24: În perioada vacanţelor, şi pe aeroportul din Cluj Napoca avioanele au întârzieri. De exemplu, un zbor care trebuia să ajungă din Antalia la 10:40, pe panou este estimat că va ajunge abia la 12 si 25 de minute.

Pasager: Aş aştepta jumătate de zi, pentru că trebuie să ajung la destinaţie. Dacă după jumătate de zi avionul nu vine, voi cere banii înapoi!

Pasager: Dacă are o întârziere o oră, două, merge. Dacă are mai mult, companiile sunt obligate să ofere mâncare, cazare.

De cele mai multe ori, cauzele întârzierilor sunt defecţiunile tehnice ale aeronavelor.

Gabriela Peşeţ, reprezentant de turism: Companiile de aviaţie nu reuşesc întotdeauna să înlocuiască o aeronavă cu probleme. Se fac eforturi, dar se întâmplî de foarte multe ori ca pasagerii să plece cu o întârziere mai mare de 3 ore. E o problemă și din cauza faptului că nu toate au suficiente aeronave. Și din cauza programului, mai ales din perioada estivală, care este foarte strâns.

Vara trecută, peste un milion de zboruri au fost anulate sau întârziate. Dintre acestea, 305 la nivelul Europei.