250 km de autostradă, dați în trafic anul acesta. Scrioşteanu: „Veniţi cu propuneri de zone economice noi pe care să le legăm”

autostrada moldovei (a7)
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii ţinteşte anul acesta în jur de 250 de kilometri de autostradă şi drum expres care să fie daţi în trafic, în timp ce alţi 800 de kilometri sunt în lucru în toate zonele României, a declarat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ionel Scrioşteanu.

„1.418 km de autostradă şi drum expres am închis anul trecut, luna decembrie. Anul acesta ţintim în jur de 250 de km de autostradă şi drum expres pe care vrem să-i dăm în trafic, încă 800 km de autostradă şi drum expres avem în lucru şi şantiere în toate zonele României. Construim poduri, construim primul pod peste Prut din ultimii 60 de ani. Chiar vineri am fost cu domnul primar de la Ungheni în vizită pe şantier şi acesta merge foarte bine, am trecut de 30% grad de execuţie şi a început montarea tablierului metalic, un mesaj pentru fraţii de peste Prut că România se ţine de cuvânt şi va lega Republica Moldova, la nivel de infrastructură, de ţară şi de Uniunea Europeană", a afirmat Scrioşteanu, la deschiderea oficială a expoziţiei Green Energy Expo & Romenvirotec, potrivit Agerpres.

Secretarul de stat a atras atenţia că, faţă de acum 10-15 ani, autostrăzile construite în România nu mai aduc „la pachet” dezvoltare, fiind nevoie de o creştere a intermodalităţii între structurile de transport, dar şi de proiecte care să stimuleze producţia din România.

„Autostrăzile construite în România, faţă de perioada de acum 10 - 15 ani, nu mai aduc obligatoriu, la pachet, cum se spune, dezvoltare, şi fac un apel către toţi cei care pot să sprijine dezvoltarea zonelor prin care construim autostrăzi: veniţi cu propuneri de zone economice noi pe care să le legăm de aceste infrastructuri! Veniţi cu propuneri de intermodalitate acolo unde credeţi că se pot dezvolta zone intermodale între feroviar şi rutier, pentru că avem nevoie de o creştere a intermodalităţii între structurile de transport, şi veniţi cu propuneri care să stimuleze producţia în România!", a transmis acesta.

În opinia sa, România se află la un moment de răscruce economică şi doar o eventuală participare a sa la reconstrucţia Ucrainei ca hub logistic sau ca zonă de tranzit, când se va termina războiul, nu va fi de ajuns.

„România se află la un moment de răscruce economică, răscruce care sperăm să se suprapună peste sfârşitul războiului din Ucraina, care va crea o oportunitate foarte mare pentru dezvoltarea capacităţilor de producţie în România. România poate participa la reconstrucţia Ucrainei ca hub logistic, ca zonă de tranzit - şi e foarte bine să reuşească -, dar nu va fi de ajuns. România trebuie să participe direct la reconstrucţia Ucrainei prin dezvoltarea unor parteneriate cu Ucraina şi cu ţările care vor participa la reconstrucţia Ucrainei, dar nici aceasta nu va fi de ajuns. Cel mai important element pentru viitorul dezvoltării României trebuie să fie ţinta unei pieţe din viitorul dezvoltării Ucrainei, o piaţă pe care România să o folosească să-şi reechilibreze balanţa comercială. Dezvoltarea capacităţilor de producţie la nivel municipal, regional, sprijinite prin parcuri industriale, prin parcuri logistice sau noduri intermodale, trebuie să fie ţinta complementară a infrastructurii pe care o construim", a subliniat Ionel Scrioşteanu.

