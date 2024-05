400.000 de accidente au loc anual în România, însă dintre acestea doar 10% ajung la poliție, spun specialiștii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Altfel spus, un accident rutier are loc la fiecare 80 de secunde, spune la podcastul Digi Context Claudiu Sofron, specialist în asigurări auto.

Potrivit acestuia, 90% dintre accidente nu ajung la poliție pentru că șoferii ajung să încheie polița amiabilă, astfel că șoferii scapă de orice amendă.

„Avem în România în jur de 400.000 de accidente rutiere. Este fenomenal. Eu vreau să spun încontinuu. 400.000 de accidente rutiere. Asta înseamnă peste 1.000 de accidente pe zi, în jur la 80 secunde avem un accident rutier. Doar 10% ajung la Poliție. Cele care nu ajung la Poliție sunt protocolate prin constatul amiabil. Și acești șoferi nu sunt sancționați, nu sunt amendați”, spune Claudiu Sofron.

Legea RCA, aflată în prezent în Camera Deputaților, nu va rezolva însă toate problemele care țin de siguranța rutieră, afirmă Alexandru Ciuncan, președintele UNSAR, la Digi Context.

„Vreau să vă spun că până acum, din 2009, de când s-a introdus constatul amiabil, în toți acești ani au fost șoferi care poate au trecut pe roșu, nu au cedat prioritate și după aceea au încheiat un constat amiabil și, practic, nu au avut niciun fel de consecințe. Și asta înseamnă că nici nu și-au dat seama, poate, mulți dintre ei de ce au făcut. Aici suntem. E un puzzle dacă vreți, și sunt multe lucruri care trebuie puse cap la cap. Mă întrebați de legea RCA. Da, are o parte importantă care contribuie la siguranță rutieră și mă refer aici la sistemul bonus-malus care va fi ajustat. (...) Cred că absolut orice măsură care ne poate face să nu mai fim campioni în Europa la accidente, să nu mai pierdem 1.500 de oameni decedați în accidente rutiere, cred că orice măsură e bine venită, pentru că fiecare dintre noi, indiferent de domeniul în care lucrăm, suntem ori pietoni, ori șoferi, ori intrăm în ambele categorii și atunci suntem impactați de chestia asta”, spune Alexandru Ciuncan, care e de părere că sistemul bonus-malus ar trebui ajustat, pentru că „în momentul de față, chit că lovești cu mașina un copac sau, Doamne ferește, o persoană, tu, din perspectiva sistemului bonus-malus, ești sancționat în același fel, prin scăderea clasei în care ești încadrat cu două clase. Dacă erai în B0, ajungi în Malus 2”.

Potrivit acestuia, șoferii ar trebui sancționați diferențiat, „în funcție de natura prejudiciului pe care l-a produs, în funcție de gravitatea faptei, până la urmă, din perspectiva asigurărilor, că vorbim despre legea RCA, noi nu vorbim aici despre sancțiunile aplicate de autoritățile statului, respectiv de poliție, în acest caz”.

Claudiu Sofron precizează însă că modificările legislative ar trebui să pornească de la șoferii care nu comit abateri în trafic.

„În România, în momentul acesta, sunt peste 10 milioane de vehicule înmatriculate și peste 8 milioane de permise. Sancțiunile pe care poliția le dă în fiecare an sunt undeva la 1,8 milioane de sancțiuni și 200.000 de permise luate pentru diferite abateri. Principala cauză este viteza. Și, evident, pentru consumul de alcool. Acum, dacă mă întrebați pe mine personal, din punctul meu de vedere, atât timp cât o persoană a fost prinsă băută la volan și i s-a suspendat permisul, căci în momentul acesta, la Camera Deputaților, legea spune că există posibilitatea ca prima ta RCA, evident, malusul să îți crească dacă ai permisul suspendat. Și, evident, permisul suspendat este și în situația în care ești prins la băut. Din punctul meu de vedere, ar trebui persoana respectivă, într-adevăr, să fie malusată. Evident că luarea permisului este o sancțiune pe care o are, dar cred că poate am reuși, cumva, să descurajăm această practică...adică trebuie să existe și o suferință, dacă pot spune așa, pe lângă amenda pe care o primește de la Poliție”, afirmă Claudiu Sofron.

Președintele UNSAR crede că pe lângă ajustarea sistemului bonus-malus, mai pot fi luate și alte măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere, precum ”utilizarea camerilor de bord din fiecare autovehicul ca probe, identificarea autovehiculului care circulă fără asigurare RCA de către camerele CNAIR prin sistemul de camere care verifică existența rovinietei, camere fixe, etc.”

Camerele fixe care ar urma să fie gestionate de poliție reprezintă un rol cheie, spune la rândul său Claudiu Sofron.

„Cred că suntem, dacă nu singura, dacă mai sunt doar două sau trei țări din Europa, nu vorbesc din Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană cred că suntem singura țară, care nu avem așa ceva. Nu avem camere fixe. Și gândiți-vă că sunt mii de amenzi care se dau în fiecare zi pentru viteză Mii. Dacă ar fi și aceste camere fixe... amenzile s-ar înmulți. Și evident că în momentul când tu știi că există posibilitatea ca să primești o amendă dacă mergi cu 170 pe autostradă în loc să mergi cu 130, cu siguranță ai merge mai încet. La fel și pe drumul național. Tot vorbeam mai devreme de drumul național că este cel mai nesigur dintre toate. Pentru că mergi cu o viteză mai mare decât ar trebui să mergi. Deci ajungem din nou la acest numitor comun care este viteza. Este important să ne gândim că aceste camere fixe și mobile ar ajuta pentru că în celelalte țări vedem cum se întâmplă. Când ieșim în Ungaria deja comportamentul nostru în trafic este diferit, cu toate că este același șofer. Chiar când ieșim și în Bulgaria, comportamentul este diferit pentru că există aceste camere fixe. Evident aș mai adăuga și mașinile neinscripționate ale poliției, pentru că în acest moment noi nu avem atât de multe mașini inscripționate și ar ajuta să avem mai multe modele, mai multe tipuri, cu diferite puteri și evident ar ajuta la siguranța rutieră”, precizează Claudiu Sofron.

Editor : A.C.