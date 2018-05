72 de kilometri de aşteptare, nervi şi şantiere. Şoseaua pe care un biciclist ar parcurge-o mai repede

Centura Capitalei se poate numi ocolitoare doar pentru că, mergând pe ea, trebuie să ocoleşti o grămadă de gropi. A ajuns să se circule cu o viteză atât de mică, încât un biciclist ar putea face slalom şi ar parcurge distanţele mai repede. În total, sunt 72 de kilometri de aşteptare, nervi, şantiere şi promisiuni.

Aşa arată, din aer, centura Capitalei, într-o zi aglomerată. Nici de la nivelul asfaltului lucrurile nu se văd mai bine.

Valentin Stan, jurnalist Digi24: „Este ora 14 și 30 de minute. Șoferii abia circulă aici. O să încercăm și noi să înaintăm să vedem în cât timp vom putea parcurge câțiva kilometri”.

Am pornit la drum, însă după doar câteva sute de metri, am intrat în coloana de maşini. Am mers aşa aproape doi kilometri. A urmat apoi o porţiune unde şoseaua a fost mai liberă. S-a terminat însă repede. La final, am oprit cronometrul, am numărat kilometrii şi am tras linie.

Valentin Stan, jurnalist Digi24: „După aproape o oră de condus, am parcurs mai puțin de 20 de kilometri. Este ora 15 și 30 de minute. Ne aflăm la ieșirea de pe centura Capitalei, iar cu toate acestea înca se circulă foarte greu”.

„Noi venim din Bulgaria. În Bulgaria se circula mai bine. Aici drumul se calculează în minute, nu în kilometri, din păcate”, spune un șofer bulgar.

„Trei ore ieri, 3 ore! De la autostrada A3 până la pod Pantelimon. Câți kilometri înseamnă? 14 kilometri. În 3 ore!”, spune revoltat un alt șofer.

Şoferii nu apucă să se bucure că au scăpat de o zonă blocată, pentru că dau de alta.

Valentin Stan, jurnalist Digi24: „În această zonă, de exemplu, coada de mașini măsoară aproape 2 kilometri. Vorbim așadar despre sute de mașini care stau pe loc”.

„Merg mult în fiecare zi până acasă. E drumul lung, dar 2.000 de vorbe nu fac un ban. Pot să mă plâng. Ce să fac? Să mă plâng la cine?”, rezumă situația, resemnat, un șofer.

Şoseaua de centură a Bucureştiului are o lungime totală de 72 de kilometri. Pe doar un sfert însă sunt două benzi pe sens, între DN7 şi autostrada A2. Tronsonul de 9 kilometri, cuprins între DN7 şi autostrada A1, e în lucru în acest moment şi va costa peste 100 de milioane de lei. Pentru modernizarea segmentului dintre DN2 şi A2 s-a desemnat un câştigător al licitaţiei, care va lărgi 11 kilometri de drum la patru benzi. Chiar şi după finalizarea lucrărilor, aproape jumătate din şoseaua de centură va rămâne tot cu o singură bandă pe sens.