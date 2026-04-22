A fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii. Cât vor dura lucrările și ce segmente vor fi prioritizate

Proiect Autostrada Unirii. Foto: Facebook / CNIR

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii, de 15,5 km, contract de 3,57 miliarde lei, fără TVA, cu o durată de realizare de aproape patru ani. Proiectul include 14 poduri şi pasaje, 2 tuneluri şi 2 noduri rutiere.

„Reuşim, astăzi, un moment de referinţă pentru proiectul Autostrăzii Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni: stabilirea câştigătorului pentru ultimii kilometri care vor fi construiţi în România, dar şi primul tronson de autostradă de peste Prut, o premieră pe care o marcăm în cadrul Programului SAFE. În mai puţin de trei luni de la depunerea ofertelor, Compania Naţională de Investiţii Rutiere a atribuit contractul pentru proiectarea şi execuţia tronsonului 4 dintre Iaşi şi Podul peste Prut de la Ungheni, proiect care include şi realizarea unui segment de autostradă cu o lungime de 5 kilometri în Republica Moldova”, informează Compania Naţională de Investiţii Rutiere.

Câştigătorul contractului este Asocierea de firme din Italia, ITINERA SPA (Lider)-ICM S.P.A, SAIPEM S.P.A, valoarea ofertei fiind de 3,57 miliarde lei, fără TVA.

Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare şi 36 de luni pentru execuţia lucrărilor, iar în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăieşti şi Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate.

Pe traseul tronsonului 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite: 14 poduri şi pasaje, două tuneluri (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1760 metri), două noduri rutiere (nod rutier de perspectivă - drum de legătură cu Spitalul Regional şi Aeroportul Iaşi, respectiv nodul Golăieşti).

