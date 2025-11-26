Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, care traversează râul Argeşel, a fost finalizat, a anunţat, miercuri, Primăria Mioveni.

„Astăzi a fost recepţionat noul pod peste râul Argeşel din cartierul Racoviţa, realizat prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social. Obiectivul reprezintă o investiţie majoră în infrastructura locală şi stabileşte un record la nivel naţional, fiind cel mai mare arc parabolic construit în România”, se arată într-un comunicat al Primăriei Mioveni.

Conform aceleiaşi surse, podul are o deschidere de 73 de metri, o înălţime de 35,5 metri, o lungime totală de 81,2 metri şi o lăţime de 13 metri.

„Prin finalizarea lucrărilor este asigurată o legătură rutieră modernă şi sigură între oraşul Mioveni şi comuna Davideşti, cu efecte directe asupra mobilităţii şi traficului din zonă, precum şi asupra dezvoltării comunităţilor deservite”, se mai menţionează în comunicat.

Podul a trecut, în luna august, testele de rezistenţă. Pentru aceste teste s-au folosit şase camioane de mare tonaj, fiecare având o încărcătură maximă de câte 20 tone de piatră.

Proiectul a fost realizat şi finanţat de Compania Naţională de Investiţii, prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social.

