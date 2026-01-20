Live TV

Video A fost finalizat primul port construit în România după Revoluție: Are o capacitate de 650.000 de tone de mărfuri pe an

Data publicării:
port ovidiu
A fost finalizat primul port construit în România după Revoluție. Foto: captură Digi24

A fost finalizat primul port construit în România după Revoluție. Este vorba despre Portul Ovidiu, de pe Canalul Dunare - Marea Neagră. Investiția s-a ridicat la 87 de milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene. Noua zonă portuară are o capacitate de 650.000 de tone de mărfuri pe an.

Pe Canalul Dunăre-Marea Neagră a fost construit un nou port, de la zero, practic primul port construit după 1989, și anume Portul Ovidiu.

Lucrările au început în noiembrie 2022 și au fost încheiate la finalul anului trecut. 87 de milioane de lei au fost investiți în aceste lucrări, bani din fonduri europene.

Noul port are 21.000m², practic o platformă portuară cu trei dane și un sediu administrativ.

Pe partea dreaptă a canalului a fost reabilitat portul vechi.

Tot aici, în județul Constanța, se reabilitează și portul Luminița. Acolo lucrările vor fi finalizate la sfârșitul lunii martie. 126 de milioane de lei au costat lucrările, mai scumpe din cauza utilităților, mai exact a apei care a fost adusă de la o distanță de 2km. Acel port va avea un cheu vertical de 480m, iar platforma portuară va avea 27.000m².

Editor : A.P.

