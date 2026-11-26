Ministerul Transporturilor anunţă, joi, lansarea platformei www.mersulautobuzelor.arr.ro, dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română, care prezintă toate informaţiile pentru cursele interjudeţene.

„Premieră la MTI: începând de astăzi există şi Mersul autobuzelor”, a transmis, joi, Ministerul Transporturilor.

Platforma www.mersulautobuzelor.arr.ro este dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română şi prezintă toate informaţiile pentru cursele interjudeţene.

„Simplu şi rapid, direct de pe telefon, tabletă sau calculator, poţi consulta informaţiile necesare organizării unei călătorii între localităţi din judeţe diferite”, a transmis ARR.

Instituţia explică modul în care se utilizează aplicaţia:

Selectezi localitatea de plecare;

Selectezi localitatea de destinaţie;

Alegi data călătoriei;

Consulţi rezultatele disponibile.

Ce informaţii poţi afla?

Cursele şi traseele disponibile;

Orele de plecare şi de sosire;

Distanţa şi durata călătoriei;

Operatorii de transport;

Informaţii despre autogări.

„Dezvoltată de specialiştii Autorităţii Rutiere Române, aplicaţia valorifică informaţiile din sistemele informatice ale instituţiei, facilitând accesul publicului la datele privind transportul rutier interjudeţean de persoane. Fie că te deplasezi în interes profesional, pentru studii, în vacanţă sau pentru a-i vizita pe cei dragi, informează-te înainte de plecare şi planifică-ţi călătoria”, a mai transmis instituţia citată.

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Editor : Liviu Cojan