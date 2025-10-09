Tronsonul dintre Brașov și Făgăraș, parte a autostrăzii Transilvania, o să coste peste 10 miliarde de lei, conform proiectului publicat. Este vorba despre o bucată de 50 de kilometri, catre trece prin Codlea, Dumbrăvița, Șinca, Șercaia și Mândra. Aceasta ar trebui să ușureze circulația între Brașov, Sibiu și București. Perioada în care ar trebui să fie gata acest tronson este de 3 ani. Ionuț Ciurea, director Pro Infrastructura, a declarat, joi, la Digi24, că șansele ca lucrările să înceapă până în 2030 sunt mici, mai multe proiecte rutiere fiind eligibile pentru finanțarea restrânsă de 5,5 miliarde de euro din programul european pe transport rutier.

„Deocamdată suntem la nivel de proiect, de studiu de fezabilitate. În acest contract, pe lângă studiul de fezabilitate se face și partea de proiect tehnic, adică detaliile de execuție care vor fi ulterior licitate și se vor prezenta un constructor sau o asociere de constructori, care ar trebui să facă într-un viitor, sperăm nu foarte îndepărtat, autostrada.

Problema este, în principal în acest moment, de bani, pentru că studiul care este în derulare și avem procedura de obținere a acordului de mediu în derulare, ar trebui să fie gata, dacă nu anul viitor, cel mai târziu în 2027, cu tot ce înseamnă raportul de impact asupra mediului, autorizațiilor, toată partea asta de avizare, astfel încât, sperăm noi, într-un viitor nu foarte îndepărtat să fie lansată și licitația pentru acest tronson de aproximativ 50 de km care leagă Brașovul de Sibiu, de Cluj, de graniță. Nu leagă de București și n-o să lege prea prea curând.

Brașovul trebuie legat, și toată regiunea aceasta, și zona Covasna, deci cumva centrul țării, până în zona Carpaților, trebuie această zonă legată urgent de vest. Avem acolo și obiective militare, mai ales în contextul ăsta geopolitic și partea industrială și oamenii care stau în centrul țării. Trebuie să aibă o conexiune modernă, sigură și destul de rapidă spre vest și spre zona de vest a țării, nu doar spre Europa.

Problemă cu ea este că până în 2030, la modul concret, nu cred că o să se întâmple ceva în teren, pentru că avem, pe de o parte, documentația aceasta despre care am vorbit, licitația pentru lucrări și banii pentru lucrări. Vorbim de proiecte rutiere, autostrăzi, drumuri expres, modernizări, drumuri naționale, care în total sunt undeva la 25 de miliarde de euro și se bat pentru alocare în programul Transport de doar 5,5 miliarde de euro pe rutier”, spune directorul asociației Pro Infrastructura, Ionuț Ciurea.

