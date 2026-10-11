A doua galerie, de 264 de metri, a tunelului Boiţa 1 de pe Autostrada Sibiu - Piteşti (A1) a fost străpunsă duminică, anunţă şeful Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNAIR), Cristian Pistol.

„Autostrada Sibiu - Piteşti (A1), secţiunea 2: a fost străpunsă astăzi şi cea de-a doua galerie (264 m) a tunelului Boiţa 1! Practic, constructorii turci ai asocierii Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boiţa 1, după ce prima galerie (247 m) fusese străpunsă pe 20 iulie 2026”, afirmă Pistol.

Urmează realizarea cămăşuielii interioare a celor două galerii ale acestui tunel, la care lucrările au ajuns acum la un stadiu fizic de 45,11%.



În şantier se lucrează la alte două tuneluri: Tunelul Balota (500 m): excavaţii şi cămăşuială exterioară; stadiul fizic a ajuns la 13,69%; Tunelul Robeşti (900 m) - ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic a ajuns la 39,48%. În prezent se execută hidroizolaţia şi căptuşeala interioară.

Pe întregul şantier al Secţiunii 2 (Boiţa - Cornetu) sunt mobilizaţi 708 muncitori şi 162 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 16%.

În lipsa Acordului de Mediu revizuit şi a Autorizaţiilor de Construire pe întregul şantier, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentaţia necesară la ANMAP pe 12 august 2026.

Din această cauză, activităţile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele şi lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizaţie de Construire, explică Pistol.

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„Pe traseul Secţiunii 2 (31,33 km) se vor construi 7 tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care foloseşte rezistenţa naturală a masivului stâncos pentru susţinerea tunelului, prin torcretare, bulonare şi stabilizare", precizează şeful CNAIR.

Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport.

Editor : C.S.