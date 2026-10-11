Live TV

Video A fost străpunsă a doua galerie a tunelului Boița 1 de pe Autostrada Sibiu-Pitești. Imagini spectaculoase surprinse pe șantier

Data publicării:
tunel autostrada a1
Foto: Captură video Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

A doua galerie, de 264 de metri, a tunelului Boiţa 1 de pe Autostrada Sibiu - Piteşti (A1) a fost străpunsă duminică, anunţă şeful Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNAIR), Cristian Pistol.

„Autostrada Sibiu - Piteşti (A1), secţiunea 2: a fost străpunsă astăzi şi cea de-a doua galerie (264 m) a tunelului Boiţa 1! Practic, constructorii turci ai asocierii Mapa - Cengiz au finalizat străpungerea ambelor galerii ale tunelului Boiţa 1, după ce prima galerie (247 m) fusese străpunsă pe 20 iulie 2026”, afirmă Pistol.

Urmează realizarea cămăşuielii interioare a celor două galerii ale acestui tunel, la care lucrările au ajuns acum la un stadiu fizic de 45,11%.
 
În şantier se lucrează la alte două tuneluri: Tunelul Balota (500 m): excavaţii şi cămăşuială exterioară; stadiul fizic a ajuns la 13,69%; Tunelul Robeşti (900 m) - ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic a ajuns la 39,48%. În prezent se execută hidroizolaţia şi căptuşeala interioară.

Pe întregul şantier al Secţiunii 2 (Boiţa - Cornetu) sunt mobilizaţi 708 muncitori şi 162 de utilaje, iar stadiul fizic general este de aproximativ 16%.

În lipsa Acordului de Mediu revizuit şi a Autorizaţiilor de Construire pe întregul şantier, constructorii pot derula doar aproximativ 45% din totalul lucrărilor prevăzute în contract. CNAIR a depus documentaţia necesară la ANMAP pe 12 august 2026.

Din această cauză, activităţile sunt concentrate la tunelurile, viaductele, terasamentele şi lucrările de consolidare de pe sectoarele pentru care a fost emisă Autorizaţie de Construire, explică Pistol.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Pe traseul Secţiunii 2 (31,33 km) se vor construi 7 tuneluri, prin tehnologia NATM (Noua Metodă Austriacă), care foloseşte rezistenţa naturală a masivului stâncos pentru susţinerea tunelului, prin torcretare, bulonare şi stabilizare", precizează şeful CNAIR.

Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
2
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Luminile de avarie. Inquam Photos George Călin
3
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute...
Vladimir Putin.
4
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
Colaj foto Profimedia
5
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e acuzat de viol
Digi Sport
A anunțat că e însărcinată, apoi a declanșat ”isteria”! ”M-am simțit folosită și trădată”. Presupusul tată e acuzat de viol
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
autostrada transilvania
Când se va circula pe Lotul 3 al A0 între Glina și Afumați. Cristian Pistol: Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 98%
trafic normal pe autostrada A12 din Olanda.
CNAIR anunță că incidentele tehnice ale platformei TollRo au fost remediate. Nu se aplică amenzi decât în anumite situaţii
SIBIU - DESCHIDERE LOT AUTOSTRADA - SELIMBAR - BOITA - 15 DEC 20
Circulație închisă pe A1, între Sibiu și Boița, de luni, 5 octombrie: care sunt motivele și cât durează restricția
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
CNAIR: Șoferii pot pleca la drum dacă aplicația TollRo nu funcționează. Nu vor fi amendați
Restricții de circulație de Rusalii. Foto Getty Images
CNAIR: Au fost remediate problemele la plățile pe platforma TollRo. Sistemul poate prelua acum mai mult trafic. Anunțul lui Miruță
Recomandările redacţiei
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind...
aur
Marian Preda (UniBuc) avertizează asupra ascensiunii AUR: „Îi ținem...
Johann Wadephul profimedia
Reacția Germaniei după ce Trump a cerut înlăturarea lui Zelenski
Theresa May - Vladimir Putin
Cum îl descrie Theresa May pe Vladimir Putin. Fostul premier britanic...
Ultimele știri
Accident grav pe munte: un adolescent de 14 ani a căzut pe un traseu de mountain-bike. A fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD
„Cu noaptea în inimă”, romanul care aduce împreună poveștile a trei victime ale violenței domestice. Una este chiar autoarea cărții
Tragedie în Turcia: 11 morți și 27 de răniți, după ce un autocar s-a ciocnit cu un camion și s-a răsturnat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii simt că relațiile lor sunt puse la încercare și aleg un drum nou. Luna Nouă în Balanță le aduce...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Când revin Drăguș și Boutoutaou la FCSB! Anunțul făcut de Meme Stoica
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
„Ne-a omorât Ofri Arad!” Gigi Mustață îl face praf pe fotbalistul transferat de Meme Stoica la FCSB
Adevărul
Ce se întâmplă cu românii care ajung la vârsta de pensionare, dar au doar 10 ani de vechime în muncă
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Michael Douglas recunoaște aventura secretă de pe platourile Basic Instinct. Nu a fost cu Sharon Stone: "Eram...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul...
Pro FM
Christina Aguilera, apariție provocatoare la 45 de ani. A pozat fără probleme în fața fotografilor, într-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
România, monedă de schimb între marile puteri. Tratatele secrete care ne-au lăsat la cheremul imperiilor
Newsweek
Cât a ajuns pensia medie, pensia de invaliditate și pensia de urmaș? Casa de Pensii anunță: „Unele au scăzut!”
Digi FM
Dulceață de gutui ca la bunica. Rețetă tradițională pentru o dulceață aromată, cu o culoare roșiatică superbă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Tom Cruise, eșec cu "Digger". Regizorul Alejandro Gonzalez Inarritu recunoaște: "E, cu siguranță, un film...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”