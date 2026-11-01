Live TV

Analiză A provocat o singură persoană accidentul feroviar din Spania? Nu ar trebui să fie posibil

Data actualizării: Data publicării:
Two trains collide at Urda station (Toledo)
Accident feroviar în Spania. FAccident feroviar grav în Spania, cu zeci de morți. Foto: Profimedia Imagesoto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

„Cum se poate ca o eroare a unei singure persoane să provoace un dezastru de o asemenea amploare?” - întrebarea unui jurnalist către autoritățile spaniole, dupa tragedia feroviară de miercuri, este foarte pertinentă. Sistemele feroviare de control nu ar trebui să permită ca greșeala unui singur om să ducă la o asemenea catastrofă. O anchetă amănunțită este în mod clar necesară, scrie The Times.

Deocamdată, nu știm dacă o singură eroare umană a provocat acest dezastru, în care au murit 69 de persoane, dar acesta va fi punctul-cheie examinat de anchetatori. Căile ferate, la fel ca aviația, reprezintă o tehnologie care a învățat să asigure siguranța printr-un sistem de încercări și erori.

Accidentele din ambele industrii erau mult mai frecvente, chiar și la sfârșitul secolului al XX-lea, dar astfel de tragedii au devenit din ce în ce mai inacceptabile pentru public. 

Fiecare accident feroviar și fiecare dezastru aviatic este acum analizat în cele mai mici detalii, iar lecțiile învățate sunt difuzate pe scară largă. În trecut, multe recomandări de siguranță din rapoartele de accident erau ignorate; acest lucru nu mai este valabil, având în vedere atenția mediatică ulterioară.

Lecția cheie care a reieșit din aceste rapoarte de accident, de nenumărate ori, a fost aceea că o singură eroare sau un singur incident nu ar trebui să ducă la o catastrofă. Au fost dezvoltate sisteme de siguranță pentru a preveni acest lucru. Sistemele de siguranță în caz de defectare au devenit o practică obișnuită, iar tehnologia a fost proiectată să includă duplicare și redundanță, asigurându-se astfel că efectul unui singur eveniment va fi întotdeauna atenuat.

Trenurile moderne se opresc automat dacă trec de un semnal roșu, iar cabinele de conducere sunt echipate cu „mânere de siguranță” — care sunt, de fapt, pedale — care declanșează, de asemenea, o oprire de urgență dacă mecanicul își ridică piciorul de pe pedală sau nu răspunde la semnalele de avertizare. În aviație, există sisteme de rezervă — uneori chiar două — pentru toate componentele vitale, iar avioanele cu două motoare pot zbura chiar și cu un motor scos din funcțiune.

Toate acestea fac ca dezastrul din Spania să fie, în cuvintele lui Oscar Puente, ministrul transporturilor, „inexplicabil”. Ei bine, în mod evident nu a fost așa. Deși trebuie să fim precauți în a accepta dovezile prezentate de guvernul spaniol, având în vedere natura extrem de politică a unui eveniment care a avut loc în plină campanie electorală, o greșeală a unui controlor ar fi putut foarte bine să fie cauza accidentului.

profimedia-1147189538
Accident feroviar grav în Spania, cu zeci de morți. Foto: Profimedia Images

Rămâne însă întrebarea: de ce nu a existat o supraveghere managerială a acelei decizii? Centrele de control responsabile de operațiuni se află la distanță de liniile ferate pentru care sunt responsabile. Căile ferate moderne sunt gestionate dintr-un număr redus de centre, nu din cabine de semnalizare situate lângă linii, așa cum se întâmpla în trecut. În teorie, acest lucru ar trebui să conducă la un mediu de siguranță mai bun, dar absența unei prezențe locale poate adăuga și riscuri, ceea ce a fost cu siguranță cazul în această catastrofă.

O înregistrare audio scursă în presă a dezvăluit o conversație între mecanicii de locomotivă și centrul de control cu doar câteva minute înainte de dezastru. Aceasta părea să arate că centrul a acordat permisiunea unui tren să pornească, chiar dacă un altul rămăsese blocat pe calea ferată. Din anumite motive, nimeni nu știa că trenul blocat nu se mișcase.

Aici au existat două erori. În primul rând, acordarea permisiunii trenului de a avansa pe un tronson de cale ferată care era deja ocupat a fost o greșeală elementară. În al doilea rând, și într-un mod cu consecințe mult mai grave, permiterea trenului să circule cu viteza maximă admisă pe linie, atingând 200 km/h, s-a dovedit a fi și mai dezastruoasă.

O coliziune la 40 km/h, care era viteza maximă permisă în general în aceste circumstanțe, ar fi dus probabil la răni grave, dar la puține decese. Acest lucru poate fi demonstrat prin comparația cu accidentul feroviar de lângă Bedford, din Marea Britanie, din luna iunie a acestui an.

În mod ciudat, acesta a prezentat unele similitudini cu dezastrul din Spania, în sensul că un tren care se oprise neașteptat a fost lovit din spate; consecințele au fost însă mult mai puțin grave, deoarece viteza de impact a fost de aproximativ 80 km/h.

Conductorul celui de-al doilea tren din Bedford a murit, iar printre pasageri s-au înregistrat și 42 de răniți grav, dar există un contrast izbitor cu accidentul din Spania, unde viteza de impact a fost dublă. Viteza ucide atât pe căile ferate, cât și pe șosele.

Incidentul de la Toledo ridică semne de întrebare cu privire la riscurile trenurilor de mare viteză în general, având în vedere că acesta este al treilea accident care are loc în Spania și care implică serviciul său de trenuri de mare viteză. Fiecare dintre acestea a fost foarte diferit, având cauze fără legătură între ele.

Dezastrul din 2013 de la Santiago de Compostela, în care și-au pierdut viața 78 de persoane, a implicat un tren de mare viteză, dar accidentul s-a produs atunci când acesta a ajuns pe linii convenționale, iar mecanicul nu a știut că trebuia să încetinească, ceea ce a dus la deraierea trenului într-o curbă.

Accidentul din luna ianuarie a acestui an de la Adamuz, din sudul Spaniei, soldat cu 46 de morți, a fost cauzat de defecțiuni la calea ferată, care au dus la deraiere și la o coliziune cu un tren care circula în sens opus.

Train Accident Near Adamuz Kills At Least 39 - Spain
Accidentul feroviar de la Adamuz, Spania. Foto: Profimedia

În ciuda acestor trei accidente — cele mai grave din punct de vedere al numărului de victime la nivel mondial în care au fost implicate trenuri de mare viteză — toate petrecute în Spania, este dificil să se identifice un model clar. În ansamblu, transportul feroviar de mare viteză are în continuare un bilanț de siguranță remarcabil, chiar și în Spania. Noile tehnologii de transport au fost adesea asociate cu dezastre în faza incipientă, dar transportul feroviar de mare viteză a evitat acest lucru concentrându-se pe siguranță încă de la început.

Primele servicii de mare viteză, shinkansen-ul japonez, au început să funcționeze în 1964; prevenirea dezastrelor cauzate de cutremure, care sunt relativ frecvente în Japonia, a constituit o strategie-cheie, care s-a dovedit extrem de eficientă în cazul activității seismice. Începând cu anii ’60, peste 20 de țări din întreaga lume dispun de servicii de mare viteză sau le dezvoltă, iar în majoritatea țărilor, cu excepția Spaniei, s-au înregistrat doar accidente minore.

Existența unor linii dedicate, care separă aceste trenuri de cele cu viteză redusă, precum și crearea, în mare parte, a unei infrastructuri complet noi, au asigurat un nivel ridicat de siguranță. În cazul accidentelor survenite la început, lecțiile au fost învățate rapid.

În China, în 2011, în apropiere de Wenzhou, a avut loc un dezastru similar cu cel din Spania de săptămâna trecută, când un tren de mare viteză, care, din fericire, nu circula la viteza maximă pe linie, a lovit un tren staționat, provocând moartea a 40 de persoane.

În ciuda încercărilor de a mușamaliza incidentul — în sensul propriu al cuvântului, întrucât trenul avariat a fost îngropat în grabă la fața locului — guvernul a învățat în mod evident din dezastru, reorganizând structura sistemului feroviar și punând siguranța în centrul operațiunilor. În consecință, nu s-a mai produs niciun accident major ulterior pe un sistem care se întinde acum pe 48.000 de km și operează peste 10.000 de curse zilnic.

Situația Spaniei trebuie privită în acest context. Chiar și numai pentru a liniști un public pe bună dreptate sceptic, autoritățile spaniole vor trebui, în mod evident, să inițieze o evaluare aprofundată a funcționării rețelei lor feroviare în general și a celei de mare viteză în special. Într-adevăr, au existat plângeri repetate din partea sindicatelor cu privire la reducerile în domeniul întreținerii și la investițiile insuficiente.

La fel ca în Franța, rețeaua de mare viteză a beneficiat de cea mai mare parte a noilor investiții, ceea ce face cu atât mai ironic faptul că tocmai pe noile linii au avut loc cele mai grave accidente. Nu există dovezi că vreo reducere bugetară ar fi contribuit la accidentul recent, dar se pune întrebarea dacă dezastrul de la Adamuz a fost rezultatul unor deficiențe de întreținere.

Chiar dacă, așa cum pare probabil, eroarea umană a fost cauza directă, aceasta nu înseamnă că toată vina ar trebui atribuită unei anumite persoane sau unui grup de persoane. Procesele prin care s-au produs erorile trebuie să facă parte din anchetă.

Necesitatea unei anchete aprofundate și de amploare este cu atât mai urgentă cu cât această serie de accidente a avut consecințe negative din punct de vedere politic pentru guvern.

Dezvoltarea uimitoare a celei mai mari rețele de mare viteză din Europa într-o țară care, anterior, avea o rețea feroviară inadecvată și era mult mai săracă decât alte state occidentale membre ale Uniunii Europene a reprezentat un succes incontestabil; un exemplu emblematic, nici mai mult, nici mai puțin, pentru tranziția țării de la o dictatură săracă la un stat democratic modern. Este posibil ca această țară să fie pe cale să-și piardă acest prestigiu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
euro bani bacnote
1
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe...
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
2
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
guvernul niculesc in parlament inquam george calin
3
Respinsă de Ilie Bolojan, masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar a...
profimedia-1147848686
4
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
G20 Foreign Ministers
5
Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia...
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate: ”În sfârșit”. Reacția soției
Digi Sport
Marian Drăgulescu a slăbit 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate: ”În sfârșit”. Reacția soției
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident feroviar in spania
Tragedia feroviară din Spania: 36 de victime au fost identificate prin amprente. 67 de persoane sunt încă date dispărute
protest milano italia
Cum încearcă rețele asociate islamului politic să exploateze protestele din Europa. Cazul care a atras atenția anchetatorilor italieni
Police intervene during protest in Barcelona
Proteste false, consecințe reale: cum a fost fabricată o manifestație la Barcelona, care a dus la jafuri și violențe
Pedro Sánchez Holds a Meeting in Urda, with Emiliano García Page AND Oscar Puente, to Follow Up Work on The Train Accident in Toledo, Spain - 29 Oct 2026
Catastrofa feroviară din Spania schimbă datele războiului politic pe frontul alegerilor anticipate de luna viitoare
garniturile de tren implicate in accidnetul din spania
Cu ce viteză circula trenul implicat în tragedia feroviară din Spania, în momentul coliziunii. Ce arată raportul preliminar
Recomandările redacţiei
umbrela ploaie
Cât de mult se strică vremea în următoarele zile și unde va ninge...
Cetățeni ruși
Orașul în care merg rușii care vor să descopere cum se trăiește...
TIMISOARA - INAUGURARE TERMINAL SCHENGEN - 29 MAR 2024
Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui...
Pete Hegseth Donald Trump
Haos la Pentagon: val de demiteri în conducerea armatei SUA. Donald...
Ultimele știri
Coreea de Nord anunță testarea unor focoase cu submuniție pentru rachete balistice. Când vrea să le introducă în arsenalul armatei
Ucraina a lovit rafinăria rusă de la Kstovo. Moscova admite că o „inteprindere industrială” a fost atacată cu drone
Dosarul de la Securitate al lui Eugen Ionescu. Cum a încercat regimul comunist să-l influențeze pe dramaturg: rolul lui Radu Beligan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zilele norocoase în noiembrie 2026, pentru fiecare zodie în parte. Cine atrage bani, iubire și vești...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
„Gigi Becali a pus 30.000 euro pe 17 la casino! A cumpărat Steaua de la Viorel Păunescu cu bani împrumutați!”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
France Football a publicat rezultatul complet al votului FANATIK pentru Balonul de Aur! Pe cine a ales...
Adevărul
Merită să cumperi o casă acum? Șerban Trîmbițașu, la emisiunea „Next - Economia Viitorului”, despre prețuri...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Regina Halloween-ului" lovește din nou. Nimeni n-a ghicit costumul uluitor al lui Heidi Klum de anul acesta
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO! La 31 de ani, s-a retras din națională, enervat de decizia selecționerului: ”Șoc”
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Porcul din gospodărie, între tradiție și faliment: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă”
Newsweek
De ce au scăzut pensiile celor cu grupe la recalculare? Expert: Noua lege a comis o eroare fundamentală
Digi FM
Mira, apariție incendiară de Halloween. Costumată într-o pisică neagră, a pozat în latex, cu o atitudine de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
De ce câinii din rasa Golden Retriever nu sunt buni pentru pază. Un videoclip viral explică totul
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...