Acordul dintre România și Republica Moldova privind controlul coordonat la PTF Albița-Leușeni a fost prelungit cu șase luni

Acordul dintre România și Republica Moldova privind controlul coordonat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița-Leușeni, pe sensul de intrare în România, va fi prelungit cu șase luni, în baza unui memorandum aprobat în ședința de vineri a Guvernului. Măsura se va aplica în perioada 15 octombrie 2026-15 aprilie 2027.

Controlul coordonat permite autorităților de frontieră din cele două state să colaboreze pentru efectuarea formalităților, cu scopul de a reduce timpul de așteptare și de a fluidiza circulația persoanelor și a vehiculelor.

„Măsura urmărește fluidizarea traficului transfrontalier și reducerea timpilor de așteptare. Acordul, semnat în 2023, a fost prelungit succesiv în baza evaluărilor comune realizate de autoritățile de frontieră din cele două state”, se arată în comunicatul transmis de Biroul de presă al Guvernului.

Aproximativ 650.000 de persoane au trecut frontiera în două luni

În perioada 1 iulie-31 august 2026, prin Punctul de Trecere a Frontierei Albița-Leușeni au trecut aproximativ 650.000 de persoane și 185.000 de mijloace de transport. Pentru gestionarea numărului mare de călători și vehicule, autoritățile au suplimentat arterele de control și au aplicat măsuri comune de monitorizare și fluidizare a traficului.

Evaluarea realizată în septembrie 2026 a arătat că autoritățile române și moldovene au cooperat eficient. Au fost identificate însă și probleme care necesită măsuri suplimentare, în special în privința infrastructurii punctului de frontieră și a gestionării traficului în perioadele aglomerate.

„Prelungirea acordului va permite continuarea sistemului de control coordonat și a măsurilor comune pentru asigurarea unui trafic transfrontalier cât mai fluent și sigur”, a precizat Executivul.

Editor : A.D.