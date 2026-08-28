Aglomeraţie în Canalul Panama: Unele nave ocolesc întreaga Americă de Sud ca să nu mai stea la rând

Aglomeraţia mare din Canalul Panama obligă unele nave care transportă gaze lichefiate să recurgă la călătorii neobişnuite, de la ocolirea Americii de Sud prin Strâmtoarea Magellan, până la transferul încărcăturii de pe o navă pe alta, scrie Bloomberg, potrivit Agerpres.

Timpii de aşteptare pentru a trece prin Canalul Panama au crescut până la 19 zile, cel mai ridicat nivel de după 2022, conform datelor Argus Media, iar unii operatori plătesc milioane de dolari pentru a se băga în faţă.

Războiul din Iran a deviat mai mult trafic prin Canalul Panama, în timp ce autorităţile au înăsprit restricţiile privind cantitatea de marfă pe care o pot transporta navele, precum şi numărul de nave care pot traversa canalul din cauza secetei apărute ca urmare a fenomenului meteo El Nino.

Cel mai mare impact este resimţit de navele din clasa Neopanamax, mai late, care sunt folosite de obicei pentru a transporta gaze lichefiate de pe coasta Golfului SUA către clienţii din Asia.

În schimb, tarifele şi timpii de aşteptare pentru navele din clasa Panamax, mai înguste, care trec printr-un set separat de ecluze, nu au crescut la fel de mult, au dezvăluit traderii.

Datele de urmărire a navelor, analizate de Bloomberg, arată că două nave care transportă gaze lichefiate - Energia Grandeur, clasa Panamax, şi Eneos Wisdom, o navă din clasa Neopanamax - au fost observate recent efectuând un transfer neobişnuit de încărcătură de pe o navă pe alta, în largul portului Balboa de pe coasta Oceanului Pacific din Panama. Transferul permite uneia dintre cele două nave să facă naveta înainte şi înapoi prin Canalul Panama, pentru a asigura un flux constant de gaze lichefiate către clienţii asiatici.

În paralel, aglomeraţia din Canalul Panama a făcut ca o altă navă de mari dimensiuni, specializată în transportul de gaze lichefiate, Gas Scorpio, să plece într-o rară călătorie în jurul Americii de Sud, pentru a încărca marfă în SUA, o călătorie costisitoare care adaugă aproximativ o lună la durata călătoriei.

Nava se află în prezent în apropiere de Chile.

O călătorie similară a fost efectuată ultima dată în 2023, după ce precipitaţiile scăzute au blocat traficul prin Canalul Panama.

„Piaţa mondială de gaze lichefiate este deja sub presiune din cauza tensiunilor din Strâmtoarea Ormuz, iar Canalul Panama este încă o perturbare pe care pur şi simplu nu şi-o poate permite. Este o dovadă clară a modului în care geopolitica, clima şi securitatea energetică se ciocnesc în timp real”, a declarat Julian Renton, analist la East Daley Analytics.

Editor : B.P.