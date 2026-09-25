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Airbus a detectat o problemă la 500 de avioane A321neo. Ce spune compania în legătură cu riscurile pentru siguranță

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Airbus A321neo
Airbus A321neo. Foto: Profimedia
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Grupul aeronautic european Airbus a anunţat joi că a identificat o „problemă de calitate” la structura fuzelajului unor modele A321neo, dar este ţinută sub control, iar avioanele pot continua să opereze, neexistând niciun risc pentru siguranţă, transmite Reuters.

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat că acest defect afectează aproximativ 500 avioane, inclusiv aproximativ 250 care sunt deja în service şi 250 în producţie.

A321neo, cel mai mare şi mai popular avion cu reacţie cu un culoar al Airbus, este destinat să transporte 244 de pasageri şi poate zbura pe distanţe de până la 7.200 km.

Este a doua problemă care afectează fuzelajul la cel mai bine vândut model din industrie, după ce Airbus a raportat în decembrie probleme la panourile de fuzelaj.

Airbus a precizat că a descoperit ceea ce a descris ca o „deviere” în stratul de protecţie aplicat componentelor scheletului, dispuse longitudinal în fuzelaj.

Anunţul vine într-un moment în care Airbus încearcă să majoreze producţia de avioane cu un culoar la 75 de unităţi pe lună, de la aproximativ 60 în prezent.

Grupul aeronautic european a dat asigurări că problema de calitate nu implică niciun risc pentru siguranţă, dar ar putea provoca întârzieri în livrarea aeronavelor, deşi este disponibil remediul.

Totuşi, autorităţile de reglementare europene ar putea totuşi emite o directivă prin care să ceară oficial repararea defectelor într-o anumită perioadă. Compania Delta, care operează avioane A321neo, a indicat că este „în contact cu partenerii OEM (producători de echipamente originale) şi va lua întotdeauna măsuri pentru a îndeplini sau depăşi recomandările operatorului şi directivele autorităţilor de reglementare”.

Editor : Sebastian Eduard

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