Ajutorul pentru motorina transportatorilor va fi ajustat odată cu reducerea accizei. Cum este calculată restituirea

Ajutorul de stat acordat transportatorilor pentru motorină nu va mai rămâne la 85 de bani pe litru în perioadele în care acciza va fi redusă la nivel național. Guvernul a modificat schema de compensare, iar restituirea va fi de 71, 57 sau 43 de bani pe litru, în funcție de treapta de diminuare a accizei activată pe durata situației de criză.

Actul normativ a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025, prin care a fost instituită schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a accizei la motorina utilizată de transportatori.

Schimbarea corelează schema cu Legea nr. 162/2026, referitoare la declararea situației de criză pe piața țițeiului sau a produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate și adoptarea unor măsuri pentru protejarea economiei și populației.

Legea a introdus un mecanism dinamic prin care acciza aplicată motorinei standard comercializate pe piața internă va putea fi ajustată la fiecare două săptămâni. Decizia va ține cont de variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină și de evoluția procentuală a prețului mediu la pompă.

Cât va fi restituit transportatorilor

Valoarea ajutorului va depinde de treapta de reducere a accizei activată la nivel național. Potrivit datelor comunicate de Guvern:

dacă acciza va fi diminuată cu 15%, ajutorul acordat transportatorilor va scădea de la 85 la 71 de bani pe litru. Nivelul redus al accizei este indicat la 2.094,29 lei pentru 1.000 de litri;

dacă acciza va fi diminuată cu 20%, restituirea va fi de 57 de bani pe litru, iar nivelul redus al accizei este indicat la 2.234,29 lei pentru 1.000 de litri;

dacă acciza va fi diminuată cu 25%, ajutorul va ajunge la 43 de bani pe litru, iar nivelul redus al accizei este indicat la 2.374,29 lei pentru 1.000 de litri.

Ajutorul de 85 de bani pe litru nu va fi, așadar, eliminat, ci ajustat în perioadele în care transportatorii vor beneficia și de reducerea generală a accizei. Cu cât treapta activată la nivel național va fi mai mare, cu atât restituirea acordată separat prin schema de ajutor de stat va fi mai mică.

Mecanismul trebuie să asigure sprijinul financiar maxim posibil pentru sectorul transporturilor, fără ca nivelul total al taxării să coboare sub pragul minim obligatoriu stabilit prin legislația Uniunii Europene.

Editor : A.D.