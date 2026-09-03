Live TV

Ajutorul pentru motorina transportatorilor va fi ajustat odată cu reducerea accizei. Cum este calculată restituirea

Data publicării:
Drivers Cross European Borders To Queue For Cheap Fuel
Valoarea ajutorului va depinde de treapta de reducere a accizei activată la nivel național
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cât va fi restituit transportatorilor

Ajutorul de stat acordat transportatorilor pentru motorină nu va mai rămâne la 85 de bani pe litru în perioadele în care acciza va fi redusă la nivel național. Guvernul a modificat schema de compensare, iar restituirea va fi de 71, 57 sau 43 de bani pe litru, în funcție de treapta de diminuare a accizei activată pe durata situației de criză.

Actul normativ a modificat Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025, prin care a fost instituită schema de ajutor de stat pentru compensarea parțială a accizei la motorina utilizată de transportatori.

Schimbarea corelează schema cu Legea nr. 162/2026, referitoare la declararea situației de criză pe piața țițeiului sau a produselor petroliere, reducerea temporară a accizei la motorină, instituirea contribuției de solidaritate și adoptarea unor măsuri pentru protejarea economiei și populației.

Legea a introdus un mecanism dinamic prin care acciza aplicată motorinei standard comercializate pe piața internă va putea fi ajustată la fiecare două săptămâni. Decizia va ține cont de variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină și de evoluția procentuală a prețului mediu la pompă.

Cât va fi restituit transportatorilor

Valoarea ajutorului va depinde de treapta de reducere a accizei activată la nivel național. Potrivit datelor comunicate de Guvern:

  • dacă acciza va fi diminuată cu 15%, ajutorul acordat transportatorilor va scădea de la 85 la 71 de bani pe litru. Nivelul redus al accizei este indicat la 2.094,29 lei pentru 1.000 de litri;
  • dacă acciza va fi diminuată cu 20%, restituirea va fi de 57 de bani pe litru, iar nivelul redus al accizei este indicat la 2.234,29 lei pentru 1.000 de litri;
  • dacă acciza va fi diminuată cu 25%, ajutorul va ajunge la 43 de bani pe litru, iar nivelul redus al accizei este indicat la 2.374,29 lei pentru 1.000 de litri.

Ajutorul de 85 de bani pe litru nu va fi, așadar, eliminat, ci ajustat în perioadele în care transportatorii vor beneficia și de reducerea generală a accizei. Cu cât treapta activată la nivel național va fi mai mare, cu atât restituirea acordată separat prin schema de ajutor de stat va fi mai mică.

Mecanismul trebuie să asigure sprijinul financiar maxim posibil pentru sectorul transporturilor, fără ca nivelul total al taxării să coboare sub pragul minim obligatoriu stabilit prin legislația Uniunii Europene.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Angela Merkel
4
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
Vladimir Putin
5
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Digi Sport
Fiica cea mare a lui Gigi Becali a primit lovitura de la instanță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Războiul se reaprinde. Donald Trump, prins într-un conflict fără sfârșit: „Când se va ridica poporul iranian și va lupta?”
oil fields ploiesti romania 1990
SUA își asigură accesul la petrolul Venezuelei. O companie americană va prelua zăcăminte deținute anterior de China și Rusia
motorina
Motorina s-a ieftinit cu 17 bani pe litru, după ce acciza a fost redusă cu 25%. Prețul ar putea crește însă din nou
petrol venezuela
Acordul petrolier SUA - Venezuela: experții în energie și avocații sunt nedumeriți și cer transparență privind contractul
carburanti scumpi
Paradoxul carburanților: Țările vecine cu importuri masive au prețuri mai mici decât România. Cum explică specialiștii
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Nicușor Dan, la CSM: „Imensa majoritate a magistraților din România...
Volodimir Zelenski
Zelenski, reacție furioasă după schimbul de focuri între serviciile...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier: „E momentul să tranşăm...
mars de sustinere AUR
Remus Ștefureac explică de ce AUR rămâne „foarte sus” în măsurătorile...
Ultimele știri
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape 1,36 miliarde de lei de la bănci, la randamente de 6,06% și 7,09% pe an
PSD acuză USR că vrea sancțiuni pentru România la Bruxelles: „Încearcă să-l salveze pe condamnatul Fritz”
România, implicată într-o operațiune a FBI împotriva unei rețele cibernetice globale. Milioane de calculatoare, vizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marina Voica la 90 de ani. A trecut prin două mariaje, nu a vrut copii și nu are regrete: Asta numai eu...
Cancan
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent...
Fanatik.ro
Clubul de SuperLiga care achită 18.000 de euro lunar pentru doi titulari accidentați. „E normal să îi...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Ce suprafață de teren are, de fapt, Gigi Becali în locul în care a ridicat biserica de la Techirghiol
Adevărul
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără...
Playtech
Prima prognoză pentru iarna 2026-2027. Fenomenul meteo care ar putea schimba vremea în Europa
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să...
Pro FM
Bianca Censori, apariție provocatoare într-un body roșu extrem de decupat. Ținuta minusculă i-a lăsat la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
România și FBI au destructurat un botnet activ de 23 de ani. Peste 11 milioane de IP-uri, asociate cu rețeaua
Newsweek
În ce condiții poți ieși la pensie fără penalizare la doar 60 de ani? Câți ani ești obligat să muncești?
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dispozitivul cât o monedă care poate prelua controlul unui avion. Costă mai puțin de 100 de dolari
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
George Clooney, discurs memorabil la Veneția. „Am 65 de ani. Te speli pe dinţi şi îţi spui: Vai, arătau mult...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...