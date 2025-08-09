Alternativa Techirghiol, autostrada care ar urma să facă legătura spre sudul litoralului, se află în impas. În ce stadiu este proiectul

Alternativa Techirghiol, proiectul conceput pentru ca șoferii să evite aglomerația de pe DN39 pare să se blocheze. Autostrada este planificată din 2019, dar proiectul a tot fost amânat. Noul termen este 16 septembrie. Dacă nici atunci nu se va concretiza nimic, planul riscă să fie amânat la nesfârșit, iar tot procesul ar putea fi reluat.

Șoseaua numită „alternativa Techirghiol” va pleca din autostrada 4, de la Cumpăna, și va ajunge în localitatea 23 August. Va avea 31 km și șoferii care vor circula pe ea nu vor mai trece prin Agigea, Techirghiol, Eforie și Tuzla.

Noua autostradă ar trebui să fie o alternativă pentru DN39, drumul care leagă orașul Constanța de stațiunile din sudul litoralului. Numai că aici, aproape în fiecare zi a sezonului estival, se circulă cu dificultate și se formează ambuteiaje.

Proiectul „alternativei Techirghiol”, vechi din 2019, a fost amânat încă o dată. Sunt oferte depuse pentru construirea lui, însă desemnarea unui câștigător a fost mutată din aprilie, în septembrie.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: Acest proiect și semnarea unui contract va depinde de sursele de finanțare pe care le vom avea la dispoziție. Cu alte cuvinte, dacă nu vom avea bani, nu vom putea semna nici contractul și, automat, nu vom putea demara execuția acestui drum de mare viteză.

Iulian Soceanu, primar Techirghiol: Noi acum avem o mare problemă de a ajunge în Eforie Nord, adică la 3 km distanță. Facem în timpul verii și o oră, o oră și ceva. Sigur, se va rezolva, deoarece drumul expres va prelua tot acest trafic infernal.

Cele 11 oferte depuse expiră în luna octombrie.

