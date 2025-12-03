Live TV

Alunecare de teren sub structura DN1. Poliţia a restricţionat parţial traficul

alunecare dn1
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1. Foto: IPJ Prahova

O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, autorităţile instituind o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti.

"Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor informaţii privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulaţia pe DN1 (E60), în zona oraşului Comarnic, poliţiştii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti - District Sinaia, au efectuat verificări la faţa locului. În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă. O porţiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiştii Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti - District Sinaia au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului şi siguranţa traficului", a informat, miercuri seară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.

Conform sursei citate, pentru protejarea drumului public şi pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanţii la trafic, a fost instituită o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti, în zona km 111+430 m, măsura fiind semnalizată corespunzător.

