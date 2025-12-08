Sunt alunecări de teren pe drumul expres Craiova-Pitești, după valul de ploi. Pământul a luat-o la vale în mai multe sectoare de drum, iar reprezentanții CNAIR spun că au anunțat constructorul care trebuie să rezolve problema.

Timp de 2 săptămâni, a plouat în fiecare zi, iar umiditatea din sol a făcut să se producă aceste alunecări de teren. Afectat este tronsonulul 4 din Drumul Expres Craiova-Pitești, un tronson recent inaugurat.

Pământul a luat-o la vale, iar șoferii care au trecut prin această zonă și locuitorii din zonă au anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, care a anunțat constructorul.

Drumul se află în garanție, iar constructorul este nevoit să remedieze aceste probleme.

Constructorul, dar și cei de la Drumuri și Poduri Craiova, spun că traficul nu este afectat în acest moment, însă dacă va mai ploua în continuare și aceste probleme nu vor fi remediate, atunci vor apărea probleme și în ceea ce privește circulația rutieră din această zonă.

