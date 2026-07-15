Podul peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse se închide din nou, parțial. Se va circula cu restricții pe principala cale de plecare a românilor în vacanțe spre Grecia, pentru că se schimbă corpurile de iluminat.

Miercuri, 15 iulie, între orele 6:00 și 11:00, circulația pe Podul Prieteniei a fost restricționată pentru înlocuirea corpurilor de iluminat din zona centrală a podului.

Traficul a fost dirijat alternativ pe ambele sensuri. Fiecare sens de mers a fost oprit pentru aproximativ un minut.

Și joi sunt aceleași restricții, tot între orele 6:00 și 11:00. Autoritățile au transmis că se așteaptă la valori de trafic mai mari decât de obicei și nu este prima restricție din această vară.

Și la început de iunie podul a fost închis complet pentru lucrări. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat alte restricții programate, însă au precizat că pot apărea noi măsuri punctuale, în funcție de lucrările de întreținere și modernizare.

Editor : Ș.R.