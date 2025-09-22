Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru cu privire la finanțarea autostrăzilor A7 și A8

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că în acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament pe SAFE, astfel că absolut toate segmentele de autostradă A7 şi A8 sunt prinse cu finanţare, deci vor continua, chiar dacă au fost scoase din PNRR. El s-a referit şi la proiectul metroului de la Cluj şi cel din Bucureşti, arătând că încearcă să le etapizeze pe partea de ecoziune.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat luni, în emisiunea România Politică de la Prima News că proiectele care nu vor mai putea fi finanţate prin PNRR sunt proiectele de metrou, segmente din autostrada A7, el arătând că pe partea de A8 discutăm la fel de cele două capete de autostrada. ”Ceea ce cred că este important este că în acest moment există o împărţire între PNRR, Programul de transport, politica de coeziune şi noul angajament şi finanţarea pe care o avem pe SAFE, astfel încât absolut toate segmentele de autostrada A7 şi A8, care erau vizate, sunt prinse cu finanţare, deci vor continua”, a spus ministrul Dragoş Pîslaru. El a menţionat că, pe partea de proiecte care ţin de infrastructura feroviară, şi acestea sunt împărţite între PNRR, coeziune.

Pîslaru a arătat că există două proiecte de metrou, unul la Cluj şi unul la Bucureşti. ”Acum ce facem este încercăm să le asigurăm zona de etapizare pe partea de coeziune. Politica de coeziune îţi permite să etapizezi şi să poţi să-l duci inclusiv în perspectiva financiară viitoare, vorbim aici de 2028-2035. Vestea bună pe care o pot da este că împreună cu Ministerul Transporturilor încercăm să găsim acea secvenţă prin care lucrările măcar să înceapă, urmând să fie etapizate, astfel încât să putem asigura o finanţare permanentă pentru dezvoltarea acestui proiect. Sunt încă detalii legate de structurarea finanţării, pentru că cumva trebuie să arăţi de la început cum se finanţează integral. Putem pleca cu nişte bani europeni din coeziune, trebuie după aceea să vedem cu ajutorul BEI sau alte surse de finanţare până când treci pe perspectiva financiară anuală viitoare”, a explicat Pîslaru, potrivit News.ro.

Ministrul a subliniat că a început să pregătească o vizualizare a bazei de date, după ce a dat acea ordonanţă de prioritizare a proiectelor, iar ministerele de linie au început să dea memorandumurile,, fiecare în parte cu lista efectivă a proiectelor ce rămân în PNRR şi sunt asumate.

”Ne apropiem, mai avem două memorandumuri care vor intra probabil săptămâna aceasta şi închid şi această situaţie, vom avea un univers. Ţara întreagă devine şi se poate vedea inclusiv pe hărţi, pentru că poţi să dai click şi să urmăreşti în fiecare judeţ unde sunt proiectele. Ţara întreagă este un şantier. Sunt 17.000 de proiecte în absolut toate judeţele, în absolut toate domeniile, de la reabilitat case tradiţionale în Deltă, până la autostrăzi, de la RepowerEU, unde îţi pune panouri fotovoltaice şi-ţi renovează casa şi-ţi pune baterii, de la măsuri care ţin de împădurire, de la pistă de bicicletă la reabilitarea de sedii de primărie. Este absolut fascinant acest univers”, a mai spus ministrul.

