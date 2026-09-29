Asociația Pro Infrastructură cere deschiderea circulației feroviare pe traseul Cluj - Poieni, de pe linia spre Oradea

Asociaţia Pro Infrastructură cere deschiderea circulaţiei pe linia ferată între Cluj-Napoca şi Poieni în noul mers din 2027, apreciind că pe loturile 1 şi 2 stadiul fizic al lucrărilor este de 80%. Linia rămâne încă întreruptă între Bucea şi Vadu Crişului (lot 3). „Este jenant că, la aproape 4 ani de la semnarea contractelor, avem în continuare blocaje birocratice”, au transmis reprezentanţii asociaţiei.

„Calea ferată Cluj-Oradea s-a închis complet în 8 ianuarie 2024 ca să fie reconstruită şi electrificată. Mulţumită presiunii PNRR, primii 63 de kilometri de linie nou-nouţă dintre Cluj-Napoca şi Poieni (loturile 1 şi 2) pot fi daţi în trafic la începutul lui 2027, după trei ani de şantier”, a transmis, marţi seară, Asociaţia Pro Infrastructură.

Potrivit acestora, progresul pe acest sector se apropie de 80%.

„Este nevoie doar de voinţă şi puţină muncă birocratică din partea MT şi CFR ca să îl pună în slujba cetăţenilor din zona de munte, obişnuiţi să meargă cu ghezăşu' la Cluj încă din 1873, de pe vremea străbunicilor. Linia rămâne încă întreruptă între Bucea şi Vadu Crişului (lot 3) şi, atât timp cât pe Cluj-Oradea nu se poate duce marfă, deschiderea circulaţiei feroviare nu pare să fie o prioritate pentru CFR”, se mai arată în postarea de pe Facebook.

Potrivit specialiştilor asociaţiei, o deschidere „ca la carte” presupune şi funcţionarea instalaţiilor de centralizare şi semnalizare, dar efortul PNRR a fost concentrat pe partea de şină-traversă, aşa cum o cerea jalonul.

„Aceste instalaţii asigură că pe orice sector (bloc de linie) există un singur tren, prevenind astfel coliziunile. Însă circulaţia este posibilă în regim de şantier, pe câte un fir alternativ, aşa cum vedem şi pe Braşov-Sighişoara, de exemplu. Un serviciu ad-hoc de tren «metropolitan» în sistem pendulă cu automotoare diesel este posibil, tehnic. Dacă se vrea. Noi vrem”, au explicat reprezentanţii asociaţiei.

Aceştia apreciază că este „jenant că, la aproape 4 ani de la semnarea contractelor, avem în continuare blocaje birocratice”: „ecoductul Brăişor nu are acord de mediu revizuit, la racordul substaţiei de tracţiune Poieni lipsesc exproprierile, iar linia 1 împreună cu clădirea gării din Poieni sunt până în ziua de astăzi... în plop”.

Editor : B.E.